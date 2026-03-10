https://crimea.ria.ru/20260310/gde-v-krymu-stroyat-bolshe-vsego-kvartir-1153813259.html

Где в Крыму строят больше всего квартир

Где в Крыму строят больше всего квартир

Ялта вошла в топ-10 российских городов, в которых строится больше всего квартир. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе исследования... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 российских городов, в которых строится больше всего квартир. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе исследования состояния жилищного строительства в регионах России.В качестве показателя, по которому ранжировались города, выбрана площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах страны.Лидером рейтинга по этому показателю стал Краснодар. На каждого человека здесь сейчас строится 4,39 квадратных метра жилья. Также в тройке Тюмень (3,93 кв. м / чел.) и Майкоп (3,57 кв. м / чел.).Столица республики - Симферополь - на 55-м месте с его 0,94 кв. м строящегося жилья на душу населения. Севастополь - на 94 месте. На одного человека здесь приходится 0,27 квадрата площади квартир в новостройках.Москва в этом рейтинге на 39-м месте (1,25 кв. метров на человека), а Санкт-Петербург - на 57-м месте (0,9 кв. метров на человека). Хотя в абсолютных величинах, характеризующих объемы строящегося жилья в России, Москва и Питер, соответственно, на первом (16,6 млн кв. метров жилья на начало 2026 года) и четвертом (5,08 кв. метров жилья). Краснодар в этом списке на третьем месте (5,54 млн кв. метров).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет рынок недвижимости в КрымуРезкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят экспертыКакого жилья очень не хватает в Крыму

