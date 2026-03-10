Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму строят больше всего квартир - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Где в Крыму строят больше всего квартир
Где в Крыму строят больше всего квартир - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Где в Крыму строят больше всего квартир
Ялта вошла в топ-10 российских городов, в которых строится больше всего квартир. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе исследования... РИА Новости Крым, 10.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333027_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a134920c31608b55fc0b083918e0dc7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 российских городов, в которых строится больше всего квартир. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе исследования состояния жилищного строительства в регионах России.В качестве показателя, по которому ранжировались города, выбрана площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах страны.Лидером рейтинга по этому показателю стал Краснодар. На каждого человека здесь сейчас строится 4,39 квадратных метра жилья. Также в тройке Тюмень (3,93 кв. м / чел.) и Майкоп (3,57 кв. м / чел.).Столица республики - Симферополь - на 55-м месте с его 0,94 кв. м строящегося жилья на душу населения. Севастополь - на 94 месте. На одного человека здесь приходится 0,27 квадрата площади квартир в новостройках.Москва в этом рейтинге на 39-м месте (1,25 кв. метров на человека), а Санкт-Петербург - на 57-м месте (0,9 кв. метров на человека). Хотя в абсолютных величинах, характеризующих объемы строящегося жилья в России, Москва и Питер, соответственно, на первом (16,6 млн кв. метров жилья на начало 2026 года) и четвертом (5,08 кв. метров жилья). Краснодар в этом списке на третьем месте (5,54 млн кв. метров).
крым, ялта, жилье, жилье в крыму, севастополь, симферополь, новости крыма, москва, санкт-петербург, краснодар
Где в Крыму строят больше всего квартир

Ялта вошла в топ-10 российских городов по масштабам строительства новостроек

09:08 10.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима в Ялте
Зима в Ялте - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-10 российских городов, в которых строится больше всего квартир. Это следует из рейтинга, составленного РИА Новости на основе исследования состояния жилищного строительства в регионах России.
В качестве показателя, по которому ранжировались города, выбрана площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах страны.
Лидером рейтинга по этому показателю стал Краснодар. На каждого человека здесь сейчас строится 4,39 квадратных метра жилья. Также в тройке Тюмень (3,93 кв. м / чел.) и Майкоп (3,57 кв. м / чел.).

В топ-10 рейтинга попал и один город Крыма – Ялта. По данным исследования, с начала 2026 года здесь строят 2,81 квадратный метр жилья на одного жителя. Город-курорт занял восьмое место в списке.

Столица республики - Симферополь - на 55-м месте с его 0,94 кв. м строящегося жилья на душу населения. Севастополь - на 94 месте. На одного человека здесь приходится 0,27 квадрата площади квартир в новостройках.
Москва в этом рейтинге на 39-м месте (1,25 кв. метров на человека), а Санкт-Петербург - на 57-м месте (0,9 кв. метров на человека). Хотя в абсолютных величинах, характеризующих объемы строящегося жилья в России, Москва и Питер, соответственно, на первом (16,6 млн кв. метров жилья на начало 2026 года) и четвертом (5,08 кв. метров жилья). Краснодар в этом списке на третьем месте (5,54 млн кв. метров).
