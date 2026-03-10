https://crimea.ria.ru/20260310/fsb-predotvratila-podryv-mnogokvartirnogo-zhilogo-doma--bortnikov-1153815483.html

ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников

ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников - РИА Новости Крым, 10.03.2026

ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников

В России за последнее время удалось предотвратить ряд терактов, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома и убийства высокопоставленных чиновников и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России за последнее время удалось предотвратить ряд терактов, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома и убийства высокопоставленных чиновников и военных. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".По его словам, в 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.Бортников также сообщил, что в минувшем году на в РФ пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, задержаны более 2500 бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиковТеракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании 19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе

2026

