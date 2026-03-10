Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России за последнее время удалось предотвратить ряд терактов, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома и убийства высокопоставленных чиновников и военных. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".По его словам, в 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.Бортников также сообщил, что в минувшем году на в РФ пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, задержаны более 2500 бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиковТеракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании 19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, новости, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В России за последнее время удалось предотвратить ряд терактов, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома и убийства высокопоставленных чиновников и военных. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".
"Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома", - сказал Бортников.
По его словам, в 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов.
Бортников также сообщил, что в минувшем году на в РФ пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек, задержаны более 2500 бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов.
