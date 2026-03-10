https://crimea.ria.ru/20260310/es-potreboval-ot-trampa-soblyudat-neftyanye-sanktsii-protiv-rossii-1153832797.html

ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон снимает ряд санкций в отношении поставок российской нефти в некоторые страны. По его словам, решение принято с целью снизить общемировые цены на нефть.По его словам, ослабление санкций против РФ не только "укрепляет способность России вести боевые действия", но и "подрывает достижение целей" военной операции США и Израиля против Ирана.В понедельник стоимость нефти марки Brent выросла до 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост цен стал следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив.Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в ИранеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнениеТрамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива

