ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T17:56
2026-03-10T17:56
2026-03-10T17:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон снимает ряд санкций в отношении поставок российской нефти в некоторые страны. По его словам, решение принято с целью снизить общемировые цены на нефть."Очень важно строго соблюдать ценовой потолок (на российскую нефть – ред.), установленный "Большой семеркой", и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал", - цитирует Домбровскиса агентство Reuters.По его словам, ослабление санкций против РФ не только "укрепляет способность России вести боевые действия", но и "подрывает достижение целей" военной операции США и Израиля против Ирана.В понедельник стоимость нефти марки Brent выросла до 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост цен стал следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив.Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.
сша
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Еврокомиссия потребовала от США соблюдать санкции против российского нефтяного экспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон снимает ряд санкций в отношении поставок российской нефти в некоторые страны. По его словам, решение принято с целью снизить общемировые цены на нефть.
"Очень важно строго соблюдать ценовой потолок (на российскую нефть – ред.), установленный "Большой семеркой", и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал", - цитирует Домбровскиса агентство Reuters.
По его словам, ослабление санкций против РФ не только "укрепляет способность России вести боевые действия", но и "подрывает достижение целей" военной операции США и Израиля против Ирана.
В понедельник стоимость нефти марки Brent выросла до 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост цен стал следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив.
Ранее The Wall Street Journal
сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном
как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.
