Рейтинг@Mail.ru
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/es-potreboval-ot-trampa-soblyudat-neftyanye-sanktsii-protiv-rossii-1153832797.html
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России - РИА Новости Крым, 10.03.2026
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T17:56
2026-03-10T17:56
европейский союз (ес)
сша
нефть
российская нефть
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_7df2a2b0b97b04e4d45c4fdd171b5312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон снимает ряд санкций в отношении поставок российской нефти в некоторые страны. По его словам, решение принято с целью снизить общемировые цены на нефть.По его словам, ослабление санкций против РФ не только "укрепляет способность России вести боевые действия", но и "подрывает достижение целей" военной операции США и Израиля против Ирана.В понедельник стоимость нефти марки Brent выросла до 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост цен стал следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив.Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в ИранеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнениеТрамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_44d27c9ec88fa2b040f4402a923b5fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), сша, нефть, российская нефть, новости
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России

Еврокомиссия потребовала от США соблюдать санкции против российского нефтяного экспорта

17:56 10.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала США строго соблюдать установленные "Большой семеркой" (G7) санкции против российской нефтяной отрасли, в частности, предел цен на нефть из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон снимает ряд санкций в отношении поставок российской нефти в некоторые страны. По его словам, решение принято с целью снизить общемировые цены на нефть.
"Очень важно строго соблюдать ценовой потолок (на российскую нефть – ред.), установленный "Большой семеркой", и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал", - цитирует Домбровскиса агентство Reuters.
По его словам, ослабление санкций против РФ не только "укрепляет способность России вести боевые действия", но и "подрывает достижение целей" военной операции США и Израиля против Ирана.
В понедельник стоимость нефти марки Brent выросла до 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост цен стал следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что некоторые советники президента США Дональда Трампа призвали его найти выход из конфликта с Ираном как можно скорее на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в Иране
Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
Трамп пообещал Ирану смерть и огонь в случае закрытия Ормузского пролива
 
Европейский Союз (ЕС)СШАНефтьРоссийская нефтьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
16:55В Севастополе горят мастерские у гимназии №10 – эвакуированы 386 детей
16:50"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережной
16:42Лыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на Паралимпиаде
16:31Подросток умер на уроке в школе во Владивостоке
16:23Овации в темноте: в Севастополе московские артисты танцевали без света
16:17ПВО сбила еще 10 БПЛА над Крымом и Азовским морем
16:01Участок Азовского кольца в ДНР строят с опережением графика – Пушилин
15:53Пентагон анонсировал масштабные удары по Ирану
15:47Под контролем Киева остается 15-17% территории ДНР
15:24Звезда Александра Зацепина: сто лет в музыке
15:14Зеленский ввел санкции против винзавода "Массандра" в Крыму
15:06Сбер открыл 35 офисов в Крыму и Севастополе с 2023 года
Лента новостейМолния