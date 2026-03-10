https://crimea.ria.ru/20260310/dzhankoy-i-chast-rayona-ostalis-bez-sveta-1153813456.html
Джанкой и часть района остались без света
Джанкой и часть района остались без света - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Джанкой и часть района остались без света
Джанкой и три населенных пункта района остались без света. Об этом утром во вторник сообщили в "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Джанкой и три населенных пункта района остались без света. Об этом утром во вторник сообщили в "Крымэнерго".Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.В воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Восстановили электроснабжение после полуночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
