Дым до небес – что горит в Крыму
Дым до небес – что горит в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Дым до небес – что горит в Крыму
В Сакском районе Крыма горит камыш на площади в 400 квадратных метров, на месте работают огнеборцы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного...
2026-03-10T20:04
2026-03-10T20:04
2026-03-10T20:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма горит камыш на площади в 400 квадратных метров, на месте работают огнеборцы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Как подчеркнули спасатели, возгорание камыша произошло на озере Кызыл-Яр, на воде. В этой связи ущерба быть не может, горение прекратится, как только огонь достигнет водной поверхности озера, пояснили в МЧС.Накануне в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар ликвидировали в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировалиВ Крыму вспыхнул лесной пожарПожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
