Дым до небес – что горит в Крыму
Дым до небес – что горит в Крыму
Дым до небес – что горит в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Дым до небес – что горит в Крыму
В Сакском районе Крыма горит камыш на площади в 400 квадратных метров, на месте работают огнеборцы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма горит камыш на площади в 400 квадратных метров, на месте работают огнеборцы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Как подчеркнули спасатели, возгорание камыша произошло на озере Кызыл-Яр, на воде. В этой связи ущерба быть не может, горение прекратится, как только огонь достигнет водной поверхности озера, пояснили в МЧС.Накануне в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар ликвидировали в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.
крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, сакский район
Дым до небес – что горит в Крыму

В Сакском районе Крыма горит камыш на площади 400 квадратов – МЧС

20:04 10.03.2026
 
В селе Ивановка в Крыму горит камыш
В селе Ивановка в Крыму горит камыш - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма горит камыш на площади в 400 квадратных метров, на месте работают огнеборцы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"Село Ивановка, Сакский район. Горит камыш на площади 400 квадратных метров. Над ликвидацией работает одно отделение МЧС России и добровольная пожарная команда", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
Как подчеркнули спасатели, возгорание камыша произошло на озере Кызыл-Яр, на воде. В этой связи ущерба быть не может, горение прекратится, как только огонь достигнет водной поверхности озера, пояснили в МЧС.
Накануне в Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Во вторник пожар ликвидировали в мастерских у гимназии №10 в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
В Крыму вспыхнул лесной пожар
Пожар в двухэтажном доме в Севастополе потушили
 
