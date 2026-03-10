Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20260310/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1153838274.html

Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, по данным губернатора, вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.Сейчас в Пологовском муниципалитете сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака БПЛА."В связи с прямой угрозой для жизни и безопасности специалистов, выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения необходимых следственных действий пока невозможен", – констатировал глава региона.ВСУ вечером во вторник также нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, информировал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУПВО отражает атаку на СочиПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области

