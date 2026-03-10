Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1153838274.html
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T20:31
2026-03-10T20:31
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новые регионы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144067047_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b3627d636a5a1ee19f5f7f4ae2755157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, по данным губернатора, вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.Сейчас в Пологовском муниципалитете сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака БПЛА."В связи с прямой угрозой для жизни и безопасности специалистов, выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения необходимых следственных действий пока невозможен", – констатировал глава региона.ВСУ вечером во вторник также нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, информировал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУПВО отражает атаку на СочиПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144067047_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_398e555a3630e56e3b235600c1a4475d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новые регионы россии, новости сво
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области дроны ВСУ убили водителей авто и мотоцикла – Балицкий

20:31 10.03.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов ВСУ по гражданскому транспорту. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"По предварительной информации оперативных служб, вооруженные формирования Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе. Водитель автомобиля погиб", - проинформировал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным губернатора, вражеский дрон ударил по движущемуся мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. Ранения мотоциклиста также оказались смертельными.
Сейчас в Пологовском муниципалитете сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака БПЛА.
"В связи с прямой угрозой для жизни и безопасности специалистов, выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения необходимых следственных действий пока невозможен", – констатировал глава региона.
ВСУ вечером во вторник также нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Есть погибшие и раненые, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, информировал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ВСУ
ПВО отражает атаку на Сочи
Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Еще 19 беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
20:31Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
20:21Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров
20:16В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
20:04Дым до небес – что горит в Крыму
19:59Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого
19:42В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано
19:20ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
19:17В Феодосии слышна стрельба – причина
19:1168 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
18:46ПВО отражает атаку на Сочи
18:41Миротворец: Александр III в Крыму
18:26Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день
18:13На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели
18:07Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы
17:56ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России
17:41Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе – новые данные Роспортебнадзора
17:30Пожар в мастерских у гимназии №10 в Севастополе ликвидировали
17:26Севастополец осужден за призывы к насилию и терроризму
17:11Воздушная тревога объявлена в Сочи – аэропорт остановил работу
Лента новостейМолния