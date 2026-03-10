https://crimea.ria.ru/20260310/chem-privlekut-turistov-na-poberezhe-azovskogo-morya-1153724836.html

Чем привлекут туристов на побережье Азовского моря

Чем привлекут туристов на побережье Азовского моря - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Чем привлекут туристов на побережье Азовского моря

Побережье Азовского моря в Крыму и в новых регионах РФ интересно не только уникальными пляжами – здесь масса необычных объектов и продуктов, которые украсят... РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T06:35

2026-03-10T06:35

2026-03-10T06:35

радио "спутник в крыму"

мнения

азовское море

отдых

туризм

внутренний туризм

россия

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111443/14/1114431466_0:151:3373:2048_1920x0_80_0_0_1cbcc6547d6c45c7d2130a7236dc5409.jpg

Побережье Азовского моря в Крыму и в новых регионах РФ интересно не только уникальными пляжами – эксперт Побережье Азовского моря в Крыму и в новых регионах РФ интересно не только уникальными пляжами – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Побережье Азовского моря в Крыму и в новых регионах РФ интересно не только уникальными пляжами – здесь масса необычных объектов и продуктов, которые украсят палитру событийного, гастрономического и этнографического туризма России и будут достойно конкурировать. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.Стратегический и перспективныйСтрачкова напомнила, что Азовское море стало внутренним морем России, и теперь ему уделяется большое внимание. "А это и исторические регионы, которые вошли в состав Российской Федерации, их побережья", – подчеркнула спикер.Исторически Азовское море было в тени Черного, на котором привыкли массово отдыхать российские туристы, однако у Приазовья масса особенностей, в том числе в новых регионах РФ, отметила гостья эфира.И первый такой фактор – большое Азовское транспортное кольцо, проект которого был презентован в 2024 году, сейчас оно является опорной транспортной магистралью для развития туризма и любой любых видов деятельности в этом регионе, подчеркнула Страчкова."Благодаря улучшению транспортной доступности, такому кольцевому сообщению, туристы имеют возможность посетить каждый регион в отдельности и сформировать определенный межрегиональный маршрут", – добавила специалист.Второй фактор – собственно потенциал, имеющий определенные преимущества с точки зрения туристов, которые отправляются на отдых с детьми.По ее словам, согласно статистике, до 80% туристов выбирают побережье Азовского моря именно благодаря купально-пляжным возможностям оздоровления и лечения."Но оздоровительный потенциал требует исследований и детализации. Лечебная функция как современный тренд – это активное долголетие, и здесь регионы тоже могут привлекать достаточно большое количество туристов, если будут построены или восстановлены санаторно-курортные комплексы", – отметила Страчкова.По ее словам, инфраструктура на Азовском побережье в новых регионах РФ требует модернизации, так что на сегодняшний день не все территории там могут быть доступны для отдыха. "Но уже есть много программ, направленных на то, чтобы исправить эту ситуацию", – заметила эксперт.Не только пляжиПри этом в регионах на берегу Азовского моря есть много что показать и много где отдохнуть туристам, помимо пляжей, подчеркнула специалист.Есть и развиваются мероприятия, связанные с уникальными объектами, добавила Страчкова. В числе таких – маяки Приазовья, которым в настоящее время уделяет большое внимание Русское географическое общество, подчеркнула она."Их здесь около 60, и 10 точно могут быть использованы в туризме. Они исторические, архитектурно уникальные. Интересные в плане, скажем так, формирования на их территории локаций, которые будут отличаться и могут явиться точкой притяжения для туристов, прибывающих в этот регион", – выразила мнение собеседница.Привлечь туристов в Приазовье смогут и объекты этнографии, в частности, в новых регионах РФ на побережье Азовского моря сохранились остатки древней греческой культуры."Это Мелитополь в Запорожской области и Мариуполь в ДНР. Здесь сосредоточена одна из крупнейших греческих диаспор России, и есть интересные объекты историко-археологического туризма, именно греческой тематики", – рассказала специалист.Интересны и ресурсы экологического туризма, особо охраняемые природные территории, в том числе в исторических регионах РФ, добавила она.Кроме того, еще одним уникальным ресурсом, пока недооцененным, являются ресурсы дельт рек, в частности Дона и Кубани, подчеркнула Страчкова."Это ресурсы промыслового туризма, то есть это охотничий и рыболовный туризм. Крупные участники туристского рынка понимают, что это может быть интересным", – также отметила эксперт.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, в чем главный потенциал побережья Азовского моря в исторических регионах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал регионаПутин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современнойТрассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос

https://crimea.ria.ru/20260112/priazove-zhdet-perezagruzka-utverzhdena-strategiya-razvitiya-regiona-1152331336.html

азовское море

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, азовское море, отдых, туризм, внутренний туризм, россия, новые регионы россии