https://crimea.ria.ru/20260310/chego-ne-khvataet-dlya-obyazatelnogo-ekzamena-po-istorii-v-rossii--mnenie-1153679428.html

Чего не хватает для обязательного экзамена по истории в России – мнение

Чего не хватает для обязательного экзамена по истории в России – мнение - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Чего не хватает для обязательного экзамена по истории в России – мнение

Для правильной и достаточной подготовки российских школьников к обязательному экзамену по истории необходим особый подход учителей к преподаванию этого предмета РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T07:09

2026-03-10T07:09

2026-03-10T07:09

радио "спутник в крыму"

армен гаспарян

история

образование в россии

экзамены

мнения

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110364/45/1103644506_0:211:3004:1901_1920x0_80_0_0_01b2c27f556264a1619cb58b940e604d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Для правильной и достаточной подготовки российских школьников к обязательному экзамену по истории необходим особый подход учителей к преподаванию этого предмета как точной науки и более трепетное отношение к книгам об исторических событиях на полках наших магазинов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил историк, первый зампредседателя комиссии по просвещению Общественной палаты России, член Центрального совета Российского венно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение начнет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным для всех школьников. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.Но хотя в решении ввести в школах обязательный экзамен по истории гораздо больше плюсов, на сегодняшний день есть и минусы, которые, в частности, касаются работы учителей – их преподавания предмета и отношения к самим педагогам, считает эксперт."История совсем не тот предмет, который требует зубрежки – в истории нужно разбираться. И чрезвычайно важно, чтобы учитель мог увлечь ребенка историей. Чтобы он об этом интересно рассказывал и у детей появилось желание еще что-то узнавать самостоятельно, безотносительно экзамена", – отметил собеседник.И огромное значение в этом смысле, по словам Гаспаряна, имеет увлеченность предметом самого учителя."Насколько учителю самому это интересно? Насколько он готов творчески к этому подойти, найти какие-то дополнительные образы, которые увлекут ребенка – это большущий вопрос", – отметил гость эфира.По его мнению, важным фактором в этом вопросе является то, что учитель в России сегодня все еще недооценен, и это мешает вдохновляться и вдохновлять.Кроме того, чтобы все задуманное хорошо работало, должны быть соответствующие книги, а не то, что до сих пор можно видеть на полках магазинов, подчеркнул Гаспарян."А если зайти в крупные книжные магазины и посмотреть, что там продается, то многих авторов я судил бы. Потому что они несут прямую ответственность за оболванивание людей. Они отбивают тем самым тягу к историческому знанию", – заявил историк.По мнению Гаспаряна, по аналогии с отметками на книгах о том, что там присутствует упоминание наркотиков, которые вредны для здоровья. необходимо делать специальные обозначения на изданиях, которые не имеют отношения к истории как науке и в которых "факты" могут быть фантазиями автора.В этом вопросе могли бы помочь, в частности, Российской военно-исторической общество и Российское историческое общество, считает он."Они могли бы здесь давать рекомендации. Потому что ну не может наука существовать в бесконечном интеллектуальном тумане и хаосе. Это странно. И это не работает никогда и ни в какую эпоху. Поэтому, конечно, здесь еще предстоит достаточно много сил приложить", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузовВ 2026 году ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен гаспарян, история, образование в россии, экзамены, мнения, общество