"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд
Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки в стране молодежи. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии
2026-03-10T21:31
2026-03-10T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки в стране молодежи. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью украинским СМИ.По его словам, демографическую пирамиду Украины можно сравнить с покосившимся деревом: "основание пирамиды превратилось в тоненький ствол, над которым возвышается тяжелая крона".Это стало следствием высокой преждевременной смертности среди мужчин, и эта тенденция лишь усилилась в период боевых действий, пояснил Вышлинский.Он прогнозирует, что с годами Украина станет "страной одиноких пожилых женщин".
украина, мнения, общество, экономика, демография, в мире
"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд

Украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки молодежи – эксперт

21:31 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки в стране молодежи. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью украинским СМИ.
По его словам, демографическую пирамиду Украины можно сравнить с покосившимся деревом: "основание пирамиды превратилось в тоненький ствол, над которым возвышается тяжелая крона".
Это стало следствием высокой преждевременной смертности среди мужчин, и эта тенденция лишь усилилась в период боевых действий, пояснил Вышлинский.
Он прогнозирует, что с годами Украина станет "страной одиноких пожилых женщин".
"Украинцев ждет работа до 70-75 лет. Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не хватит. Между тем владельцы бизнеса будут умолять: "Петр Иванович, не увольняйтесь!", потому что заменить его некем", - предсказывает аналитик.
По мнению Вышлинского, отчасти ситуацию мог бы улучшить приток мигрантов. Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что в условиях высоких рисков безопасности на Украину приедут квалифицированные специалисты из других стран.
"Скорее всего, мы будем конкурировать за самых бедных (мигрантов – ред.), что скрывает риски межкультурных конфликтов", – полагает эксперт.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. В этом случае власти по-прежнему будет обогащаться за счет войны, а население по-прежнему будет сокращаться, убеждена эксперт.
