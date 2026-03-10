https://crimea.ria.ru/20260310/budut-umirat-na-rabote-ukraintsam-predrekli-pozhiznennyy-trud-1153832127.html

"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд

"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд - РИА Новости Крым, 10.03.2026

"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд

Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки в стране молодежи. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической... РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет из-за нехватки в стране молодежи. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью украинским СМИ.По его словам, демографическую пирамиду Украины можно сравнить с покосившимся деревом: "основание пирамиды превратилось в тоненький ствол, над которым возвышается тяжелая крона".Это стало следствием высокой преждевременной смертности среди мужчин, и эта тенденция лишь усилилась в период боевых действий, пояснил Вышлинский.Он прогнозирует, что с годами Украина станет "страной одиноких пожилых женщин".По мнению Вышлинского, отчасти ситуацию мог бы улучшить приток мигрантов. Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что в условиях высоких рисков безопасности на Украину приедут квалифицированные специалисты из других стран.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. В этом случае власти по-прежнему будет обогащаться за счет войны, а население по-прежнему будет сокращаться, убеждена эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 летНа Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысячДно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР

