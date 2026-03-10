https://crimea.ria.ru/20260310/bolnitsy-kryma-v-2026-godu-poluchat-shirokiy-spektr-medoborudovaniya-1153685892.html
Больницы Крыма в 2026 году получат широкий спектр медоборудования
Больницы Крыма в 2026 году получат широкий спектр медоборудования - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Больницы Крыма в 2026 году получат широкий спектр медоборудования
Продолжается дооснащение крымских медицинских учреждений современным специализированным оборудованием. Как сообщалось ранее, более 350 единиц современной медтехники получат больницы Крыма в этом году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Продолжается дооснащение крымских медицинских учреждений современным специализированным оборудованием. Как сообщалось ранее, более 350 единиц современной медтехники получат больницы Крыма в этом году. О том, что это за аппаратура и где стоит ожидать пополнения техникой, в эфира радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.По словам гостьи эфира, оборудование, которое сегодня закупается в рамках региональных проектов, будет направлено в несколько крымских учреждений.Анна Рубель подчеркнула, что сегодня в здравоохранении, как и в других отраслях, при покупке оборудования ориентация идет на отечественного производителя."Если мы говорим про диагностическое оборудование, у нас уже практически весь спектр, который был раньше, сегодня доступен от наших отечественных производителей. Это очень важно", – считает гостья эфира.Спикер рассказала, что попечительский совет Республиканской детской больницы (РДКБ) периодически помогает лечебному учреждению в приобретении мебели и оборудования.Председатель профильного комитета напомнила, что в прошлом году полностью закончился капитальный ремонт Республиканской детской больницы.Немаловажным фактором спикер считает и наличие на местах специалистов, которые смогут работать на новом медоборудовании. Сейчас, добавила она, на полуострове действует "кустовой" принцип оснащения и приобретения оборудования в разных регионах Крыма, в том числе Керчи, Евпатории, Ялте и Джанкое."Обычно "кустовым" методом определяется, что вот здесь будут располагаться какие-то центры. По такому пути мы пошли по региональным сосудистым центрам, куда были закуплены и КТ, и другое оборудование для оказания помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Восемь ЦАОПов (Центров амбулаторной онкологической помощи – ред.) открыли для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. И такой метод, мне кажется, правильный для того, чтобы приблизить оказание помощи к тому региону, где проживает человек", – считает собеседница.Кроме того, Анна Рубель добавила, что за последние годы в Крыму более чем в 10 раз увеличилась оснащенность медицинских учреждений тяжелой медтехникой.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым.
Продолжается дооснащение крымских медицинских учреждений современным специализированным оборудованием. Как сообщалось ранее, более 350 единиц современной медтехники получат больницы Крыма в этом году. О том, что это за аппаратура и где стоит ожидать пополнения техникой, в эфира радио "Спутник в Крыму"
рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.
По словам гостьи эфира, оборудование, которое сегодня закупается в рамках региональных проектов, будет направлено в несколько крымских учреждений.
"Будет оснащаться Республиканская детская больница. Спектр оборудования, которое будет закупаться, касается практически всех направлений. Это и офтальмологическое оборудование, и оборудование для реанимации. Хотела бы отдельно подчеркнуть, что наличие специальных кувезов, специальных аппаратов обеспечивает сохранность и выздоровление для тяжело больных детей, ведь именно в Республиканской больнице находятся на лечении недоношенные дети, с тяжелыми травмами или заболеваниями", – отметила спикер.
Анна Рубель подчеркнула, что сегодня в здравоохранении, как и в других отраслях, при покупке оборудования ориентация идет на отечественного производителя.
"Если мы говорим про диагностическое оборудование, у нас уже практически весь спектр, который был раньше, сегодня доступен от наших отечественных производителей. Это очень важно", – считает гостья эфира.
Спикер рассказала, что попечительский совет Республиканской детской больницы (РДКБ) периодически помогает лечебному учреждению в приобретении мебели и оборудования.
"Такой широкий спектр, как будет приобретен в этом году, это – серьезное пополнение парка оборудования", – сказала председатель Комитета Госсовета РК по здравоохранению.
Председатель профильного комитета напомнила, что в прошлом году полностью закончился капитальный ремонт Республиканской детской больницы.
Немаловажным фактором спикер считает и наличие на местах специалистов, которые смогут работать на новом медоборудовании. Сейчас, добавила она, на полуострове действует "кустовой" принцип оснащения и приобретения оборудования в разных регионах Крыма, в том числе Керчи, Евпатории, Ялте и Джанкое.
"Обычно "кустовым" методом определяется, что вот здесь будут располагаться какие-то центры. По такому пути мы пошли по региональным сосудистым центрам, куда были закуплены и КТ, и другое оборудование для оказания помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Восемь ЦАОПов (Центров амбулаторной онкологической помощи – ред.) открыли для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. И такой метод, мне кажется, правильный для того, чтобы приблизить оказание помощи к тому региону, где проживает человек", – считает собеседница.
Кроме того, Анна Рубель добавила, что за последние годы в Крыму более чем в 10 раз увеличилась оснащенность медицинских учреждений тяжелой медтехникой.
"Цифры хлесткие. На момент воссоединения Крыма с Российской Федерацией в государственной системе здравоохранения был один МРТ и три КТ. На сегодняшний день работающих в государственных учреждениях Крыма 38 аппаратов КТ и 12 МРТ. Мне кажется, цифры внушительные", – подытожила специалист.
