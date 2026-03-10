Рейтинг@Mail.ru
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе
Российский военнослужащий Сергей Ярашев получит премию Тиграна Кеосаяна за подвиг в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила главный редактор... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T21:13
2026-03-10T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российский военнослужащий Сергей Ярашев получит премию Тиграна Кеосаяна за подвиг в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Президент России Владимир Путин ранее поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. О подвиге бойца президенту доложил глава ДНР Денис Пушилин в рамках встречи с российским лидером во вторник.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.Награду также получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, и спасшие 1,5-годовалого малыша в Петербурге.
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе

Боец Ярашев получит премию Тиграна Кеосаяна за подвиг в Донбассе – Симоньян

21:13 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российский военнослужащий Сергей Ярашев получит премию Тиграна Кеосаяна за подвиг в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Президент России Владимир Путин ранее поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. О подвиге бойца президенту доложил глава ДНР Денис Пушилин в рамках встречи с российским лидером во вторник.
"Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду также получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, и спасшие 1,5-годовалого малыша в Петербурге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
