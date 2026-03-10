https://crimea.ria.ru/20260310/belgorodskoy-oblasti-vydelyat-polmilliona-rubley-na-zakupku-generatorov-1153817073.html

Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов

2026-03-10T11:26

белгородская область

обстрелы белгородской области

финансирование

правительство россии

энергетика

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На закупку генераторов и обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса Белгородской области направят почти полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.С помощью выделенных средств будут закуплены резервные источники энергоснабжения – не менее 310 генераторов. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу электричества и отопления социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской области, уточнили в кабмине.Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ без энергоснабжения остаются тысячи абонентов, в том числе – соцучреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ БортниковаБелгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известноВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице

2026

