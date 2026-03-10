Белгородской области выделят полмиллиона рублей на закупку генераторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. На закупку генераторов и обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса Белгородской области направят почти полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
"Выделить Минэнерго России в 2026 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 498 417 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области", – сказано в документе.
С помощью выделенных средств будут закуплены резервные источники энергоснабжения – не менее 310 генераторов. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу электричества и отопления социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской области, уточнили в кабмине.
"Речь идет об обеспечении более 60 объектов водоканала и котельных, 75 многоквартирных домов с индивидуальным отоплением, 116 школ и детских садов, 27 больниц и других учреждений здравоохранения", – добавили в правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ без энергоснабжения остаются тысячи абонентов, в том числе – соцучреждения.
