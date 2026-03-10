https://crimea.ria.ru/20260310/ataka-na-bryansk-i-pozhar-v-gimnazii-v-sevastopole-glavnoe-za-den-1153839457.html

Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день

Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2026

Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день

Перспективы урегулирования украинского конфликта. Атаки ВСУ на мирные регионы России и режим ЧС в Севастополе. Режим контртеррористической операции в российском РИА Новости Крым, 10.03.2026

2026-03-10T22:48

2026-03-10T22:48

2026-03-10T22:48

главное за день

крым

севастополь

атаки всу

происшествия

паралимпийский спорт

донецкая народная республика (днр)

украина

политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Перспективы урегулирования украинского конфликта. Атаки ВСУ на мирные регионы России и режим ЧС в Севастополе. Режим контртеррористической операции в российском приграничье и безопасность Крымского моста. Продвижение ВС РФ в Донецкой Народной Республике и Звезда Героя бойцу из Самары. Пожар и эвакуация в образовательных учреждениях Севастополя. Санкции Владимира Зеленского против крымской "Массандры". Второе золото сборной РФ на Паралимпиаде в Италии. Единый государственный экзамен в Крыму.О главных событиях и темах понедельника – в вечерней подборке РИА Новости Крым.Перспективы украинского урегулированияКонкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости. Также он проинформировал, что в ходе крайнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров.Атаки ВСУ и режимы ЧСВ течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников. В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ. В Херсонской области за последние сутки из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам один мужчина погиб и еще четверо получили ранения. Воздушная тревога днем также звучала в Сочи, временно приостанавливал работу аэропорт. Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. В Севастополе после пятничной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Всего за неделю тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Безопасность приграничья и Крымского мостаСитуация в приграничных с Украиной российских регионах остается достаточно острой, поэтому отменять режим контртеррористической операции на эти территориях пока не планируется. Об этом сообщил 10 марта директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Также он рассказал о системе защиты Крымского моста. Благодаря ее пересмотру предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект, отметил Бортников. Регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.Ситуация в ДНРЧасть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Путин отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами.Пушилин во время встречи с лидером проинформировал, что в регионе уже построено 800 километров Азовского транспортного кольца, работы выполняются с опережением графика. Также Пушилин рассказал о подвиге бойца из Самары Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Президент России Владимир Путин поручил наградить Ярашева звездой Героя России.Пожар и эвакуация в СевастополеДнем 10 марта сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия были временно отменены. Позже в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы были эвакуированы школьники и учителя. Возгорание полностью ликвидировали в 17:07.Санкции Зеленского против "Массандры"Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра". Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры. Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний.Золото на паралимпиадеРоссийская лыжница Анастасия Багиян во вторник одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В финальном забеге она преодолела трассу за 3 минуты 16,1 секунды. Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.ЕГЭ в КрымуВ Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года, сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова. Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов. По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Светланы Беспаловой, в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на ЕГЭ у выпускников Крыма – биология, химия, физика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

главное за день, крым, севастополь, атаки всу, происшествия, паралимпийский спорт, донецкая народная республика (днр), украина, политика, новости, новости крыма, новости севастополя