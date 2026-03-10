Рейтинг@Mail.ru
Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/ataka-na-bryansk-i-pozhar-v-gimnazii-v-sevastopole-glavnoe-za-den-1153839457.html
Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Перспективы урегулирования украинского конфликта. Атаки ВСУ на мирные регионы России и режим ЧС в Севастополе. Режим контртеррористической операции в российском РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T22:48
2026-03-10T22:48
главное за день
крым
севастополь
атаки всу
происшествия
паралимпийский спорт
донецкая народная республика (днр)
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153830377_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f8ba739d6cba0cc371c9fb525e3735c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Перспективы урегулирования украинского конфликта. Атаки ВСУ на мирные регионы России и режим ЧС в Севастополе. Режим контртеррористической операции в российском приграничье и безопасность Крымского моста. Продвижение ВС РФ в Донецкой Народной Республике и Звезда Героя бойцу из Самары. Пожар и эвакуация в образовательных учреждениях Севастополя. Санкции Владимира Зеленского против крымской "Массандры". Второе золото сборной РФ на Паралимпиаде в Италии. Единый государственный экзамен в Крыму.О главных событиях и темах понедельника – в вечерней подборке РИА Новости Крым.Перспективы украинского урегулированияКонкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости. Также он проинформировал, что в ходе крайнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров.Атаки ВСУ и режимы ЧСВ течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников. В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ. В Херсонской области за последние сутки из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам один мужчина погиб и еще четверо получили ранения. Воздушная тревога днем также звучала в Сочи, временно приостанавливал работу аэропорт. Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. В Севастополе после пятничной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Всего за неделю тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Безопасность приграничья и Крымского мостаСитуация в приграничных с Украиной российских регионах остается достаточно острой, поэтому отменять режим контртеррористической операции на эти территориях пока не планируется. Об этом сообщил 10 марта директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Также он рассказал о системе защиты Крымского моста. Благодаря ее пересмотру предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект, отметил Бортников. Регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.Ситуация в ДНРЧасть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Путин отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами.Пушилин во время встречи с лидером проинформировал, что в регионе уже построено 800 километров Азовского транспортного кольца, работы выполняются с опережением графика. Также Пушилин рассказал о подвиге бойца из Самары Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Президент России Владимир Путин поручил наградить Ярашева звездой Героя России.Пожар и эвакуация в СевастополеДнем 10 марта сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия были временно отменены. Позже в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы были эвакуированы школьники и учителя. Возгорание полностью ликвидировали в 17:07.Санкции Зеленского против "Массандры"Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра". Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры. Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний.Золото на паралимпиадеРоссийская лыжница Анастасия Багиян во вторник одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В финальном забеге она преодолела трассу за 3 минуты 16,1 секунды. Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.ЕГЭ в КрымуВ Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года, сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова. Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов. По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Светланы Беспаловой, в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на ЕГЭ у выпускников Крыма – биология, химия, физика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260310/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novom-raunde-peregovorov-1153838065.html
https://crimea.ria.ru/20260310/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1153838274.html
https://crimea.ria.ru/20260310/turtsiyu-tryaset--v-regione-proizoshlo-50-zemletryaseniy-za-den-1153834802.html
https://crimea.ria.ru/20260310/boets-iz-samary-poluchit-premiyu-keosayana-za-podvig-v-donbasse-1153838939.html
https://crimea.ria.ru/20260310/zhdat-li-nashestviya-komarov-v-krymu--otvet-uchenogo-1153831998.html
https://crimea.ria.ru/20260310/es-potreboval-ot-trampa-soblyudat-neftyanye-sanktsii-protiv-rossii-1153832797.html
https://crimea.ria.ru/20260310/na-kerchenskom-poluostrove-perekroyut-zhd-pereezdy-na-dve-nedeli-1153828516.html
https://crimea.ria.ru/20260310/kakie-produkty-v-krymu-mogut-podorozhat-iz-za-voyny-na-blizhnem-vostoke-1153823470.html
крым
севастополь
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0a/1153830377_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95fbe4890ec3dc3c280ac8f89a0c7e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, севастополь, атаки всу, происшествия, паралимпийский спорт, донецкая народная республика (днр), украина, политика, новости, новости крыма, новости севастополя
Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день

Ракетная атака ВСУ на Брянск и пожар на территории школы в Севастополе – главное за день

22:48 10.03.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
В Севастополе горят мастерские на территории гимназии №10
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Перспективы урегулирования украинского конфликта. Атаки ВСУ на мирные регионы России и режим ЧС в Севастополе. Режим контртеррористической операции в российском приграничье и безопасность Крымского моста. Продвижение ВС РФ в Донецкой Народной Республике и Звезда Героя бойцу из Самары. Пожар и эвакуация в образовательных учреждениях Севастополя. Санкции Владимира Зеленского против крымской "Массандры". Второе золото сборной РФ на Паралимпиаде в Италии. Единый государственный экзамен в Крыму.
О главных событиях и темах понедельника – в вечерней подборке РИА Новости Крым.

Перспективы украинского урегулирования

Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости. Также он проинформировал, что в ходе крайнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона не ставила условий о прекращении огня на Украине перед продолжением переговоров.
Владимир Зеленский
Вчера, 20:21
Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров

Атаки ВСУ и режимы ЧС

В течение минувшей ночи средства ПВО сбили над Крымом девять вражеских беспилотников. В течение дня во вторник над регионами России уничтожены 35 вражеских беспилотников, в том числе 10 – над Крымом и Азовским морем, сообщали в Минобороны РФ. В Херсонской области за последние сутки из-за атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям и селам один мужчина погиб и еще четверо получили ранения. Воздушная тревога днем также звучала в Сочи, временно приостанавливал работу аэропорт.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены.
В Севастополе после пятничной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Всего за неделю тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека, сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину
Вчера, 20:31
Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области

Безопасность приграничья и Крымского моста

Ситуация в приграничных с Украиной российских регионах остается достаточно острой, поэтому отменять режим контртеррористической операции на эти территориях пока не планируется. Об этом сообщил 10 марта директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
Также он рассказал о системе защиты Крымского моста. Благодаря ее пересмотру предотвращен ряд атак ВСУ на этот объект, отметил Бортников. Регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вчера, 18:26
Турцию трясет – в регионе произошло 50 землетрясений за день

Ситуация в ДНР

Часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока остается под контролем киевского режима, сократилась с 25% до 15-17% за последние полгода, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. Путин отметил, что хотя Донецкой Народной Республике за последние годы был нанесен колоссальный ущерб, восстановление региона идет довольно быстрыми темпами.
Пушилин во время встречи с лидером проинформировал, что в регионе уже построено 800 километров Азовского транспортного кольца, работы выполняются с опережением графика. Также Пушилин рассказал о подвиге бойца из Самары Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Президент России Владимир Путин поручил наградить Ярашева звездой Героя России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вчера, 21:13
Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе

Пожар и эвакуация в Севастополе

Днем 10 марта сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета (СевГУ) эвакуировали из главного корпуса в связи с поступлением сигнала о возможном минировании здания, занятия были временно отменены. Позже в Севастополе вспыхнул пожар в здании мастерских рядом с гимназией №10. Из учебного корпуса школы были эвакуированы школьники и учителя. Возгорание полностью ликвидировали в 17:07.
Комар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вчера, 19:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого

Санкции Зеленского против "Массандры"

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра". Согласно указу, винзавод лишается "государственных наград Украины". Кроме того, санкции предусматривают "блокировку активов" и "ограничение торговых операций" сроком на 10 лет, а также другие меры. Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вчера, 17:56
ЕС потребовал от Трампа соблюдать нефтяные санкции против России

Золото на паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян во вторник одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В финальном забеге она преодолела трассу за 3 минуты 16,1 секунды. Багиян выступила в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Она принесла сборной страны вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.
Железная дорога. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вчера, 18:13
На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели

ЕГЭ в Крыму

В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года, сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова. Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов.
По словам замминистра образования, науки и молодежи РК Светланы Беспаловой, в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на ЕГЭ у выпускников Крыма – биология, химия, физика.
Фрукты и овощи
Вчера, 14:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем Востоке
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымСевастопольАтаки ВСУПроисшествияПаралимпийский спортДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаПолитикаНовостиНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Весна пришла: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:48Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
22:36Удар по генконсульству РФ в Иране: МИД требует безопасности дипломатов
22:19"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у севастопольцев 6 миллионов
22:01Роспотребнадзор опроверг риски весеннего "нашествия комаров"
21:48Венгрия заморозила конфискованные у "украинских инкассаторов" деньги
21:31"Будут умирать на работе": украинцам предрекли пожизненный труд
21:13Боец из Самары получит премию Кеосаяна за подвиг в Донбассе
21:07Когда завершится капремонт подпорных стен в Севастополе
20:47Шесть человек погибли и 37 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску
20:37Еще 19 беспилотников сбиты над Крымом и Черным морем
20:31Два человека погибли при атаке ВСУ по Запорожской области
20:21Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров
20:16В воде и на земле: в Крыму обезвредили 1400 взрывоопасных предметов
20:04Дым до небес – что горит в Крыму
19:59Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученого
19:42В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано
19:20ВСУ ударили ракетами по Брянску – есть жертвы и пострадавшие
19:17В Феодосии слышна стрельба – причина
Лента новостейМолния