Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи
Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации, разбивает военную технику и склады противника. На разных участках линии боевого соприкосновения российские РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:31
2026-03-10T13:31
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации, разбивает военную технику и склады противника. На разных участках линии боевого соприкосновения российские военные улучшают тактическое положение. За сутки спецоперации ВСУ потеряли 1265 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 145 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 65 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, девять автомобилей, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы РоссииУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтапланеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи

Киевский режим за сутки спецоперации потерял 1265 боевиков по всей линии фронта

13:31 10.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации, разбивает военную технику и склады противника. На разных участках линии боевого соприкосновения российские военные улучшают тактическое положение. За сутки спецоперации ВСУ потеряли 1265 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 145 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 10 марта 2026 годаСводка Минобороны РФ на 10 марта 2026 года
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 65 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, девять автомобилей, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
