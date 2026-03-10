https://crimea.ria.ru/20260310/armiya-rf-bet-tekhniku-vsu-i-vykhodit-na-novye-rubezhi-1153821571.html

Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи

Армия РФ бьет технику ВСУ и выходит на новые рубежи

Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации, разбивает военную технику и склады противника. На разных участках линии боевого соприкосновения российские РИА Новости Крым, 10.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед в зоне спецоперации, разбивает военную технику и склады противника. На разных участках линии боевого соприкосновения российские военные улучшают тактическое положение. За сутки спецоперации ВСУ потеряли 1265 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 145 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro производства США, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены 65 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, девять автомобилей, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский истребитель Су-27 сбили Воздушно-космические силы РоссииУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтапланеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение

