7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов.
"Уже пройдено два этапа итогового сочинения, которое является условием допуска к ГИА. На сегодня более 99% выпускников получили зачеты. Таким образом на сегодня они допущены к итоговой аттестации", - рассказала Типакова.
Вместе с тем, к основному государственному экзамену (ОГЭ) допущено 23 500 выпускников.
Она отметила, что 11 и 26 февраля в республике прошли масштабные тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ, отработаны все технические и организационные моменты. 4 марта проведено Всероссийское тренировочное мероприятие по всем учебным предметам.
"На 28 апреля и 5 мая запланировано два региональных тренировочных мероприятия. 14 мая пройдет Всероссийская тренировка во всех пунктах сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов по обществознанию, иностранному языку и информатике. В этот день будет также тестироваться система видеонаблюдения", - уточнила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования.
Ранее сообщалось, что основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Основной начнется с 1 июня и продлится до 7 июля.
