7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
https://crimea.ria.ru/20260310/75-tysyachi-krymchan-planiruyut-sdavat-ege-v-etom-godu-1153821763.html
7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году - РИА Новости Крым, 10.03.2026
7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году
В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T13:09
2026-03-10T13:09
егэ
огэ
дети
образование в крыму и севастополе
школа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_005535fa1fc949eaf765bdbd90e84322.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов.Вместе с тем, к основному государственному экзамену (ОГЭ) допущено 23 500 выпускников. Она отметила, что 11 и 26 февраля в республике прошли масштабные тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ, отработаны все технические и организационные моменты. 4 марта проведено Всероссийское тренировочное мероприятие по всем учебным предметам.Ранее сообщалось, что основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Основной начнется с 1 июня и продлится до 7 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернетеРоссия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадамАграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
353
60
2026
егэ, огэ, дети, образование в крыму и севастополе, школа
7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году

В Крыму в этом году ЕГЭ будут сдавать 7 500 выпускников

13:09 10.03.2026
 
Сдача экзамена
Сдача экзамена
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов.

"Уже пройдено два этапа итогового сочинения, которое является условием допуска к ГИА. На сегодня более 99% выпускников получили зачеты. Таким образом на сегодня они допущены к итоговой аттестации", - рассказала Типакова.

Вместе с тем, к основному государственному экзамену (ОГЭ) допущено 23 500 выпускников.
Она отметила, что 11 и 26 февраля в республике прошли масштабные тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ, отработаны все технические и организационные моменты. 4 марта проведено Всероссийское тренировочное мероприятие по всем учебным предметам.
"На 28 апреля и 5 мая запланировано два региональных тренировочных мероприятия. 14 мая пройдет Всероссийская тренировка во всех пунктах сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов по обществознанию, иностранному языку и информатике. В этот день будет также тестироваться система видеонаблюдения", - уточнила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования.
Ранее сообщалось, что основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Основной начнется с 1 июня и продлится до 7 июля.
ЕГЭ ОГЭ дети Образование в Крыму и Севастополе Школа
 
