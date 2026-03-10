7,5 тысячи крымчан планируют сдавать ЕГЭ в этом году

https://crimea.ria.ru/20260310/75-tysyachi-krymchan-planiruyut-sdavat-ege-v-etom-godu-1153821763.html

СИМФЕРОПОЛЬ,10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму закончилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этом году его будут сдавать 7 500 желающих, из которых 6 730 - это выпускники текущего учебного года. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Для проведения экзаменов будут открыты 59 пунктов.Вместе с тем, к основному государственному экзамену (ОГЭ) допущено 23 500 выпускников. Она отметила, что 11 и 26 февраля в республике прошли масштабные тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ, отработаны все технические и организационные моменты. 4 марта проведено Всероссийское тренировочное мероприятие по всем учебным предметам.Ранее сообщалось, что основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Основной начнется с 1 июня и продлится до 7 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернетеРоссия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадамАграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

