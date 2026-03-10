https://crimea.ria.ru/20260310/68-dney-derzhal-v-odinochku-pozitsii--zaschitnik-dnr-poluchit-zvezdu-geroya-1153835878.html
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной...
2026-03-10T19:11
2026-03-10T19:11
2026-03-10T19:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О подвиге бойца президенту ранее во вторник доложил глава ДНР Денис Пушили в рамках встречи с российским лидером.Указ будет подписан в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь президента. Он сообщил, что 21-летний военнослужащий из Самары 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе Гришино. Сейчас он проходит лечение в госпитале после серьезной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика33 летчика стали Героями России с начала спецоперацииАксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
