68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О подвиге бойца президенту ранее во вторник доложил глава ДНР Денис Пушили в рамках встречи с российским лидером.Указ будет подписан в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь президента. Он сообщил, что 21-летний военнослужащий из Самары 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе Гришино. Сейчас он проходит лечение в госпитале после серьезной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика33 летчика стали Героями России с начала спецоперацииАксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи

