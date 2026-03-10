Рейтинг@Mail.ru
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя - РИА Новости Крым, 10.03.2026
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя
Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 10.03.2026
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
дмитрий песков
новости сво
герои сво
денис пушилин
награды
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.О подвиге бойца президенту ранее во вторник доложил глава ДНР Денис Пушили в рамках встречи с российским лидером.Указ будет подписан в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь президента. Он сообщил, что 21-летний военнослужащий из Самары 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе Гришино. Сейчас он проходит лечение в госпитале после серьезной операции.
68 дней держал в одиночку позиции – защитник ДНР получит Звезду Героя

Путин поручил наградить Звездой Героя военного из Самары за подвиг в Донбассе

19:11 10.03.2026 (обновлено: 19:14 10.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил наградить звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
О подвиге бойца президенту ранее во вторник доложил глава ДНР Денис Пушили в рамках встречи с российским лидером.
"Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации", – цитирует Пескова РИА Новости.
Указ будет подписан в ближайшее время, уточнил пресс-секретарь президента.
Он сообщил, что 21-летний военнослужащий из Самары 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе Гришино. Сейчас он проходит лечение в госпитале после серьезной операции.
