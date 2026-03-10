30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю

https://crimea.ria.ru/20260310/30-mirnykh-zhiteley-rossii-pogibli-ot-udarov-vsu-za-nedelyu-1153813794.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Среди пострадавших есть целые семьи. Так, например, в городе Горняк в ДНР от удара дрона погибла семья из четырех человек, в том числе семилетний мальчик. А в городе Пологи Запорожской области погибли родители, а их шестилетний сын получил ранения.Кроме того, в числе погибших немало пожилых людей. В частности, при атаках беспилотников в своем доме в селе Октябрьское Запорожской области погиб 79-летний житель. А 77-летний мужчина и 71-летняя женщина погибли при атаке дронов на автомобиль в Васильевке в Запорожской области и в Сватово в ЛНР, соответственно.ВСУ продолжают бить по жилым кварталам и атакуют гражданские объекты, в том числе торговые точки. Например, при атаке на продовольственный магазин в Алешках Херсонской области ранения получили 12 человек, а двое погибли, отметил Мирошник.В ходе массированной атаки ударных беспилотников на Севастополь пострадали трое детей и шестеро взрослых, а Новороссийске Краснодарского края в ходе налета пострадали пять мирных жителей, в том числе 15-летний подросток и 67-летняя женщина, добавил Мирошник.В числе преступлений украинского режима за прошедшую неделю Мирошник особо выделяет также атаку на Волгоград, где ранения при ударе дрона по многоквартирному жилому дому получили шесть человек. А также удар по Саратову, в результате которого пострадали семь мирных жителей, в том числе сотрудница и пациент областного клинического кардиологического диспансера.Наибольшее число пострадавших мирных людей, по словам Мирошника, зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике."В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", –добавил он.По его информации, по гражданским объектам территории России за неделю ВСУ выпустили по меньшей мере 3 563 боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали

