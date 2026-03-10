Рейтинг@Mail.ru
30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260310/30-mirnykh-zhiteley-rossii-pogibli-ot-udarov-vsu-za-nedelyu-1153813794.html
30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 10.03.2026
30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. Об этом... РИА Новости Крым, 10.03.2026
2026-03-10T08:55
2026-03-10T08:55
родион мирошник
атаки всу
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153746741_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_fce4292f525eae301f9f21660a0ed906.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Среди пострадавших есть целые семьи. Так, например, в городе Горняк в ДНР от удара дрона погибла семья из четырех человек, в том числе семилетний мальчик. А в городе Пологи Запорожской области погибли родители, а их шестилетний сын получил ранения.Кроме того, в числе погибших немало пожилых людей. В частности, при атаках беспилотников в своем доме в селе Октябрьское Запорожской области погиб 79-летний житель. А 77-летний мужчина и 71-летняя женщина погибли при атаке дронов на автомобиль в Васильевке в Запорожской области и в Сватово в ЛНР, соответственно.ВСУ продолжают бить по жилым кварталам и атакуют гражданские объекты, в том числе торговые точки. Например, при атаке на продовольственный магазин в Алешках Херсонской области ранения получили 12 человек, а двое погибли, отметил Мирошник.В ходе массированной атаки ударных беспилотников на Севастополь пострадали трое детей и шестеро взрослых, а Новороссийске Краснодарского края в ходе налета пострадали пять мирных жителей, в том числе 15-летний подросток и 67-летняя женщина, добавил Мирошник.В числе преступлений украинского режима за прошедшую неделю Мирошник особо выделяет также атаку на Волгоград, где ранения при ударе дрона по многоквартирному жилому дому получили шесть человек. А также удар по Саратову, в результате которого пострадали семь мирных жителей, в том числе сотрудница и пациент областного клинического кардиологического диспансера.Наибольшее число пострадавших мирных людей, по словам Мирошника, зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике."В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", –добавил он.По его информации, по гражданским объектам территории России за неделю ВСУ выпустили по меньшей мере 3 563 боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153746741_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_6ee9f83ccaede6aa6ec2c682963f1baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, обстрелы всу, новости
30 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю

30 мирных жителей России погибли и более 150 ранены в результате ударов ВСУ за неделю

08:55 10.03.2026
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Тридцать мирных жителей РФ, в том числе ребенок, погибли от ударов ВСУ за неделю, ранения во время обстрелов российских городов получили 153 человека. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю со 2 по 8 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один ребенок... Это наибольшее число раненых и погибших гражданских с начала года", – сообщил Мирошник в своем канале в Max.
Среди пострадавших есть целые семьи. Так, например, в городе Горняк в ДНР от удара дрона погибла семья из четырех человек, в том числе семилетний мальчик. А в городе Пологи Запорожской области погибли родители, а их шестилетний сын получил ранения.
Кроме того, в числе погибших немало пожилых людей. В частности, при атаках беспилотников в своем доме в селе Октябрьское Запорожской области погиб 79-летний житель. А 77-летний мужчина и 71-летняя женщина погибли при атаке дронов на автомобиль в Васильевке в Запорожской области и в Сватово в ЛНР, соответственно.
ВСУ продолжают бить по жилым кварталам и атакуют гражданские объекты, в том числе торговые точки. Например, при атаке на продовольственный магазин в Алешках Херсонской области ранения получили 12 человек, а двое погибли, отметил Мирошник.
В ходе массированной атаки ударных беспилотников на Севастополь пострадали трое детей и шестеро взрослых, а Новороссийске Краснодарского края в ходе налета пострадали пять мирных жителей, в том числе 15-летний подросток и 67-летняя женщина, добавил Мирошник.
В числе преступлений украинского режима за прошедшую неделю Мирошник особо выделяет также атаку на Волгоград, где ранения при ударе дрона по многоквартирному жилому дому получили шесть человек. А также удар по Саратову, в результате которого пострадали семь мирных жителей, в том числе сотрудница и пациент областного клинического кардиологического диспансера.
Наибольшее число пострадавших мирных людей, по словам Мирошника, зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.
"В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", –добавил он.
По его информации, по гражданским объектам территории России за неделю ВСУ выпустили по меньшей мере 3 563 боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
На Кубани после атаки БПЛА горит подстанция - два человека пострадали
 
Родион МирошникАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВООбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбе
10:56В Севастополе взрывы вдоль побережья будут слышны до ночи - власти
10:50Отменят ли режим КТО в приграничных регионах – ответ Бортникова
10:45Союзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение
10:33Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
10:25ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников
10:18Нетрезвый водитель фуры устроил ДТП в Крыму - пострадали четыре человека
10:14Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов - Путин
10:02Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
09:56Три человека погибли и 22 ранены в ДТП в Крыму
09:45В Судаке ограничат движение из-за съемок фильма
09:32Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в России - данные Роспотребнадзора
09:18"Хьюстон, у нас проблема": Киев боится потерять американские системы ПВО
09:08Где в Крыму строят больше всего квартир
08:5530 мирных жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
08:46Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ
08:39Джанкой и часть района остались без света
08:26Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
07:59Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
07:41"В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине
Лента новостейМолния