Жители Германии ездят заправлять автомобили в Польшу

2026-03-09T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Немецкие водители стали ездить в Польшу за дешевым топливом, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.Он пояснил что такой "топливный туризм" связан с существенной разницей цен на топливо в Польше и Германии."Ничего удивительного, ведь на данный момент цена одного литра дизельного топлива у нас подбирается к двум долларам, а в Германии уже перешагнула два евро", – сказал сотрудник АЗС.Он отметил, что жители Германии заправляют в Польше не только полные баки своих машин, но и дополнительные емкости."Во-первых, сейчас редко какой немец не заправляется до полного бака. Но они еще заливают в канистры и прочие емкости. Некоторые клоуны приезжают с кучей пятилитровых пластиковых банок в багажнике, что уже не соответствует нормам безопасности", – также рассказал собеседник агентства.Ранее в понедельник стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов за баррель. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов. В министерстве горного дела и энергетики республики уточнили, что суть запрета – защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке.А в британских хранилищах газа хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана.Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииУолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в ИранеСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо

