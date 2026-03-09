Запрет кино о нетрадиционных ценностях защищает будущее РФ – политолог
Запретом фильмов о нетрадиционных для РФ ценностях Россия защищает свое будущее – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запрет на распространение в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, направлен на защиту прежде всего молодого поколения, через которое государство решает задачи демографии и развития страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
С 1 марта фильмам, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязаны отказывать в выдаче прокатного удостоверения, а уже выданное разрешение Минкульт РФ сможет отзывать. В случае выявления нарушений по жалобам граждан интернет-площадки должны удалять такие картины, то же требование относится к социальным сетям.
По словам Асафова, подобного рода инициативы всегда "вызывают обширную общественную реакцию", но не стоит спешить "бить пяткой и говорить: "Как же так – "замечательные" фильмы про гомосексуалистов нам теперь будут недоступны".
"Мы вспоминаем цензуру... Но в этом смысле задача как с пачками сигарет: сделать их недоступными для тех, кому это нанесет вред. Я думаю, что взрослый человек как-то может решить для себя проблему доступности или недоступности того или иного контента, если ему очень хочется. Но если это может нанести вред подрастающему поколению и через него нашим задачам в сфере демографии и развития страны, то это справедливо", – сказал Асафов.
Введенное ограничение, по его мнению, будет не так болезненно переживаться, если учесть, что Голливуд с 30-х годов XX века является фабрикой пропаганды нетрадиционных для России ценностей и использует это как своего рода оружие мягкой силы.
"С учетом этих факторов я не вижу тут никаких сложностей. Все это интересно в обсуждении сегодняшним днем, завтра мы об этом забудем и будем с удивлением вспоминать, что это нас когда-то волновало", – резюмировал эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом России.
