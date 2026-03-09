https://crimea.ria.ru/20260309/zapret-kino-o-netraditsionnykh-tsennostyakh-zaschischaet-buduschee-rf--politolog-1153619223.html

Запрет кино о нетрадиционных ценностях защищает будущее РФ – политолог

2026-03-09T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запрет на распространение в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, направлен на защиту прежде всего молодого поколения, через которое государство решает задачи демографии и развития страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.С 1 марта фильмам, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, обязаны отказывать в выдаче прокатного удостоверения, а уже выданное разрешение Минкульт РФ сможет отзывать. В случае выявления нарушений по жалобам граждан интернет-площадки должны удалять такие картины, то же требование относится к социальным сетям.По словам Асафова, подобного рода инициативы всегда "вызывают обширную общественную реакцию", но не стоит спешить "бить пяткой и говорить: "Как же так – "замечательные" фильмы про гомосексуалистов нам теперь будут недоступны".Введенное ограничение, по его мнению, будет не так болезненно переживаться, если учесть, что Голливуд с 30-х годов XX века является фабрикой пропаганды нетрадиционных для России ценностей и использует это как своего рода оружие мягкой силы."С учетом этих факторов я не вижу тут никаких сложностей. Все это интересно в обсуждении сегодняшним днем, завтра мы об этом забудем и будем с удивлением вспоминать, что это нас когда-то волновало", – резюмировал эксперт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин Защита традиционных ценностей напрямую связана с суверенитетом РФ – Путин Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России

