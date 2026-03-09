https://crimea.ria.ru/20260309/yuriy-gagarin-v-infografike-ria-novosti-krym-1153790178.html
Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Он стал первым космонавтом планеты, первопроходцем, чье имя теперь вписано в историю Земли. Не все знают дату его... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Он стал первым космонавтом планеты, первопроходцем, чье имя теперь вписано в историю Земли. Не все знают дату его рождения, все даты его жизни затмила одна – 12 апреля 1961 года, когда состоялся первый полет в космос человека. Сегодня, в день рождения космонавта номер один, интересные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
