Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым - 09.03.2026
Инфографика
Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Он стал первым космонавтом планеты, первопроходцем, чье имя теперь вписано в историю Земли.
2026-03-09T18:28
2026-03-09T18:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Он стал первым космонавтом планеты, первопроходцем, чье имя теперь вписано в историю Земли. Не все знают дату его рождения, все даты его жизни затмила одна – 12 апреля 1961 года, когда состоялся первый полет в космос человека. Сегодня, в день рождения космонавта номер один, интересные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
юрий гагарин, крым, космос, новости крыма, память, история, ссср
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин во время путешествия с "Миссией мира" по планете
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Он стал первым космонавтом планеты, первопроходцем, чье имя теперь вписано в историю Земли. Не все знают дату его рождения, все даты его жизни затмила одна – 12 апреля 1961 года, когда состоялся первый полет в космос человека. Сегодня, в день рождения космонавта номер один, интересные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14 января, 19:10
Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля
