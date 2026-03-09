https://crimea.ria.ru/20260309/vzryvy-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budut-slyshny-do-nochi-1153804773.html
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
В Севастополе в понедельник вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС).
2026-03-09T15:29
2026-03-09T15:29
2026-03-09T15:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
В Севастополе взрывы по всему побережью будут слышны до ночи – военные проводят учения
15:29 09.03.2026 (обновлено: 15:31 09.03.2026)