https://crimea.ria.ru/20260309/vsu-udarili-po-avtobusu-s-detmi-v-zaporozhskoy-oblasti-1153810881.html

ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых

ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых - РИА Новости Крым, 09.03.2026

ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых

осколками поврежден автобус с детьми, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T22:37

2026-03-09T22:37

2026-03-09T22:45

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по территории АЗС в Запорожской области – осколками поврежден автобус с детьми, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область