ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых

осколками поврежден автобус с детьми, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по территории АЗС в Запорожской области – осколками поврежден автобус с детьми, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Материал дополняется
22:37 09.03.2026 (обновлено: 22:45 09.03.2026)