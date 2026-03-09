https://crimea.ria.ru/20260309/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-ryadom-s-odnim-iz-kurortov-1153799556.html

В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов

В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов - РИА Новости Крым, 09.03.2026

В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов

В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T10:22

2026-03-09T10:22

2026-03-09T11:45

новости

турция

происшествия

природа

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_dab1329931ca5938e43af69325abb962.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Об этом сообщили сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас "низкий" сезон.О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях. Так по данным AFAD, в течение получаса после землетрясения негативных последствий удара стихии не выявлено, в том числе в четырех соседних провинциях – Ушак, Айдын, Бурдур и Мугла.Накануне сообщалось, что утром в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.К вечеру стало известно, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Толчки фиксировали в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска.Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Ранее отмечалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активностьЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, происшествия, природа, землетрясение