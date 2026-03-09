Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов
В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Об этом сообщили сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас "низкий" сезон.О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях. Так по данным AFAD, в течение получаса после землетрясения негативных последствий удара стихии не выявлено, в том числе в четырех соседних провинциях – Ушак, Айдын, Бурдур и Мугла.Накануне сообщалось, что утром в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.К вечеру стало известно, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Толчки фиксировали в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска.Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Ранее отмечалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активностьЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноПочему ученые не могут предсказать землетрясения
В Турции произошло землетрясение рядом с одним из курортов

Землетрясение в Турции рядом с одним из курортов произошло в понедельник утром

10:22 09.03.2026 (обновлено: 11:45 09.03.2026)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Об этом сообщили сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09:21 (совпадает с мск – ред.), составила 5,1, эпицентр располагался у деревни Булдан провинции Денизли. Очаг залегал на глубине семи километров", – цитирует сейсмологов РИА Новости.

Эпицентр располагался всего в пяти километрах от знаменитых термальных источников курорта Памуккале. Курорт крайне популярен летом, сейчас "низкий" сезон.
О разрушениях в результате удара стихии пока не сообщалось. Толчки ощущались в соседних провинциях. Так по данным AFAD, в течение получаса после землетрясения негативных последствий удара стихии не выявлено, в том числе в четырех соседних провинциях – Ушак, Айдын, Бурдур и Мугла.
Накануне сообщалось, что утром в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.
К вечеру стало известно, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Толчки фиксировали в 237 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине около 48 километров.
6 марта 2026 года землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали недалеко от Сочи. 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска.
Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов зафиксировали афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.
2 февраля произошло землетрясение в Азовском море у берегов Крыма. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
Ранее отмечалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
 
