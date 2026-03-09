Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве...
2026-03-09
2026-03-09T20:54
новости севастополя
севастополь
правительство севастополя
продукты
цены и тарифы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111004/21/1110042172_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_4f3735a483b3b285adb25c21629f8c41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цен на свинину, курицу, огурцы и "борщевой набор", добавили в правительстве Севастополя.Рост цен на мясную продукцию связан с колебанием объемов производства и текущим предложением на рынке. Увеличение стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", обусловлено фактором сезонности, отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева."Ожидается, что овощи нового урожая появятся в продаже уже в конце мая – начале июня. С увеличением предложения и усилением конкуренции цены стабилизируются", – заверила начальник управления.Рост цен на огурцы и помидоры также связан с колебанием объемов урожая. Ажиотажного всплеска потребительской активности, дефицита или "вымывания" товаров с полок не наблюдается. Потребительский рынок города насыщен продукцией в необходимом объеме, отметили в правительстве города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость школьных обедов хотят увеличить в КрымуЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовДома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, продукты, цены и тарифы
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло

За неделю в Севастополе выросли цены на курицу и снизились на молоко

20:54 09.03.2026
 
Продажа подсолнечного масла
Продажа подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"По итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов питания в торговых сетях города за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на соль, рис шлифованный, макароны, подсолнечное масло и молоко жирностью 2,5–3,2%", – сказано в сообщении.
Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цен на свинину, курицу, огурцы и "борщевой набор", добавили в правительстве Севастополя.
Рост цен на мясную продукцию связан с колебанием объемов производства и текущим предложением на рынке. Увеличение стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", обусловлено фактором сезонности, отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева.
"Ожидается, что овощи нового урожая появятся в продаже уже в конце мая – начале июня. С увеличением предложения и усилением конкуренции цены стабилизируются", – заверила начальник управления.
Рост цен на огурцы и помидоры также связан с колебанием объемов урожая. Ажиотажного всплеска потребительской активности, дефицита или "вымывания" товаров с полок не наблюдается. Потребительский рынок города насыщен продукцией в необходимом объеме, отметили в правительстве города-героя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
 
