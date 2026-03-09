https://crimea.ria.ru/20260309/v-sevastopole-podorozhala-svinina-i-podeshevelo-podsolnechnoe-maslo-1153802578.html

В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло

2026-03-09T20:54

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111004/21/1110042172_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_4f3735a483b3b285adb25c21629f8c41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цен на свинину, курицу, огурцы и "борщевой набор", добавили в правительстве Севастополя.Рост цен на мясную продукцию связан с колебанием объемов производства и текущим предложением на рынке. Увеличение стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", обусловлено фактором сезонности, отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева."Ожидается, что овощи нового урожая появятся в продаже уже в конце мая – начале июня. С увеличением предложения и усилением конкуренции цены стабилизируются", – заверила начальник управления.Рост цен на огурцы и помидоры также связан с колебанием объемов урожая. Ажиотажного всплеска потребительской активности, дефицита или "вымывания" товаров с полок не наблюдается. Потребительский рынок города насыщен продукцией в необходимом объеме, отметили в правительстве города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость школьных обедов хотят увеличить в КрымуЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовДома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России

2026

