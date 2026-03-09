https://crimea.ria.ru/20260309/v-sevastopole-podorozhala-svinina-i-podeshevelo-podsolnechnoe-maslo-1153802578.html
В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цен на свинину, курицу, огурцы и "борщевой набор", добавили в правительстве Севастополя.Рост цен на мясную продукцию связан с колебанием объемов производства и текущим предложением на рынке. Увеличение стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", обусловлено фактором сезонности, отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева."Ожидается, что овощи нового урожая появятся в продаже уже в конце мая – начале июня. С увеличением предложения и усилением конкуренции цены стабилизируются", – заверила начальник управления.Рост цен на огурцы и помидоры также связан с колебанием объемов урожая. Ажиотажного всплеска потребительской активности, дефицита или "вымывания" товаров с полок не наблюдается. Потребительский рынок города насыщен продукцией в необходимом объеме, отметили в правительстве города-героя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю выросли цены на свинину и огурцы. Стоимость макарон, подсолнечного масла и молока снизилась. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"По итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов питания в торговых сетях города за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на соль, рис шлифованный, макароны, подсолнечное масло и молоко жирностью 2,5–3,2%", – сказано в сообщении.
Вместе с тем зафиксировано незначительное повышение цен на свинину, курицу, огурцы и "борщевой набор", добавили в правительстве Севастополя.
Рост цен на мясную продукцию связан с колебанием объемов производства и текущим предложением на рынке. Увеличение стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", обусловлено фактором сезонности, отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева.
"Ожидается, что овощи нового урожая появятся в продаже уже в конце мая – начале июня. С увеличением предложения и усилением конкуренции цены стабилизируются", – заверила начальник управления.
Рост цен на огурцы и помидоры также связан с колебанием объемов урожая. Ажиотажного всплеска потребительской активности, дефицита или "вымывания" товаров с полок не наблюдается. Потребительский рынок города насыщен продукцией в необходимом объеме, отметили в правительстве города-героя.
