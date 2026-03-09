https://crimea.ria.ru/20260309/v-sevastopole-pereboi-so-svetom--chto-proizoshlo-1153810229.html
В Севастополе перебои со светом – что произошло
В Севастополе наблюдаются перебои со светом. Обесточена часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T21:07
2026-03-09T21:07
2026-03-09T21:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе наблюдаются перебои со светом. Обесточена часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Севастопольэнерго проводит аварийно-восстановительные работы, подчеркнул глава региона, и проинформировал, что о времени восстановления электроснабжения сообщит дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:07 09.03.2026 (обновлено: 21:11 09.03.2026)