В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей
В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей
В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей
На поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, направили вертолеты, работают водолазы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.03.2026
подмосковье
новости
происшествия
московская область
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, направили вертолеты, работают водолазы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Накануне сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело.Предоставленные местными жителями снегоходы также будут использоваться в ходе поисков, добавили специалисты.Поиски осложняются снегопадом, который ночью замел лед на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".В центре отметили, что за ночь поисковики в условиях сильного снегопада прошли более двух километров по течению реки в Звенигороде. В то же время удалось просверлить сотни лунок для эхолотов, а также осмотреть все участки, куда детей могло занести течением реки.Поисково-спасательные работы будут продолжены и ночью, если дети не будут найдены, также сообщили РИА Новости в центре "Спас Град"."Поиски продолжаются, потихоньку спускаемся вниз по течению реки, информации новой пока нет. Привлечены все резервы, максимально отрабатываем все задачи, здесь на месте будем до окончания всех поисково-спасательных работ. Если понадобился, будем работать в ночь", – сказала собеседница агентства.Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу, передает корреспондент РИА Новости. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
московская область
подмосковье, новости, происшествия, московская область, дети
В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей

В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей – как идут поиски

14:07 09.03.2026
 
© МЧС РоссииПоиски пропавших детей в Подмосковье
Поиски пропавших детей в Подмосковье
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. На поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, направили вертолеты, работают водолазы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Накануне сообщалось, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде троих подростков – 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана – которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись. Возбуждено уголовное дело.
"На данный момент продолжает работу беспилотная авиация и водолазы "ЛизаАлерт", – сказано в сообщении.
Предоставленные местными жителями снегоходы также будут использоваться в ходе поисков, добавили специалисты.
Поиски осложняются снегопадом, который ночью замел лед на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
В центре отметили, что за ночь поисковики в условиях сильного снегопада прошли более двух километров по течению реки в Звенигороде. В то же время удалось просверлить сотни лунок для эхолотов, а также осмотреть все участки, куда детей могло занести течением реки.
Поисково-спасательные работы будут продолжены и ночью, если дети не будут найдены, также сообщили РИА Новости в центре "Спас Град".
"Поиски продолжаются, потихоньку спускаемся вниз по течению реки, информации новой пока нет. Привлечены все резервы, максимально отрабатываем все задачи, здесь на месте будем до окончания всех поисково-спасательных работ. Если понадобился, будем работать в ночь", – сказала собеседница агентства.
Ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" с информацией о пропавших подростках расклеены по всему городу, передает корреспондент РИА Новости. На улицах дежурит полиция, неподалеку от реки, около которой предположительно последний раз видели пропавших детей, развернут штаб отряда "ЛизаАлерт".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПодмосковьеНовостиПроисшествияМосковская областьдети
 
