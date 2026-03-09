Рейтинг@Mail.ru
В Крыму произошли два пожара - РИА Новости Крым, 09.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260309/v-krymu-proizoshli-dva-pozhara-1153801381.html
В Крыму произошли два пожара
В Крыму произошли два пожара - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Крыму произошли два пожара
В Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели не дали распространиться огню на соседние здания. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, уточнили специалисты.Также в Судаке сотрудники 21-ой пожарно-спасательной части совместно с добровольной пожарной командой "Солнечная Долина" ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади восемь квадратных метров.В понедельник сообщалось, что в Краснодаре горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет.
красногвардейский район
судак
РИА Новости Крым
Новости
новости крыма, красногвардейский район, судак, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Крыму произошли два пожара

В двух районах Крыма ликвидировали возгорание частного дома и хозпостройки

13:07 09.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Крыму
Пожар в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В селе Амурское Красногвардейского района сотрудники МЧС России потушили гараж на территории частного дома. В гараже находился автомобиль", – сказано в сообщении.
Спасатели не дали распространиться огню на соседние здания. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, уточнили специалисты.
Также в Судаке сотрудники 21-ой пожарно-спасательной части совместно с добровольной пожарной командой "Солнечная Долина" ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади восемь квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям пожарных, распространение огня на соседние здания в Судаке не допущено. Причину двух возгораний установят эксперты", – сообщили в региональном главке МЧС России.
В понедельник сообщалось, что в Краснодаре горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет.
