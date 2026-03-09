https://crimea.ria.ru/20260309/v-krymu-proizoshli-dva-pozhara-1153801381.html
В Крыму произошли два пожара
В Крыму произошли два пожара - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Крыму произошли два пожара
В Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T13:07
2026-03-09T13:07
2026-03-09T13:07
новости крыма
красногвардейский район
судак
гу мчс рф по республике крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153801525_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da9991ca0b525e0884a1c8411a51ba4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали два пожара – в Красногвардейском районе и в Судаке. Горели частный дом, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели не дали распространиться огню на соседние здания. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, уточнили специалисты.Также в Судаке сотрудники 21-ой пожарно-спасательной части совместно с добровольной пожарной командой "Солнечная Долина" ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади восемь квадратных метров.В понедельник сообщалось, что в Краснодаре горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вспыхнул лесной пожарПожар в двухэтажном доме в Севастополе потушилиГоревшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
красногвардейский район
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153801525_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_85a27d3771862cbe9842b323a275774f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, красногвардейский район, судак, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Крыму произошли два пожара
В двух районах Крыма ликвидировали возгорание частного дома и хозпостройки