https://crimea.ria.ru/20260309/v-krymu-perevernulas-legkovushka-voditelya-zazhalo-v-salone-1153806877.html
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T17:31
2026-03-09T17:31
2026-03-09T17:42
новости крыма
бахчисарайский район
"крым-спас"
мчс крыма
автомобиль
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153807050_0:53:928:575_1920x0_80_0_0_fe2de41aeb17f2bf3c8352526779caa2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В результате аварии водитель авто оказался зажат в салоне машины, уточнили в ведомстве. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".В понедельник на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону, было ограничено движение транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик сбил двух подростков на питбайке под СудакомВыехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в СочиПодрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153807050_0:0:767:575_1920x0_80_0_0_eb462a6bc97e65a017dbc61ad74356ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарайский район, "крым-спас", мчс крыма, автомобиль, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
В Крыму спасли водителя из опрокинувшегося автомобиля
17:31 09.03.2026 (обновлено: 17:42 09.03.2026)