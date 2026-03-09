В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне

https://crimea.ria.ru/20260309/v-krymu-perevernulas-legkovushka-voditelya-zazhalo-v-salone-1153806877.html

В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 09.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В результате аварии водитель авто оказался зажат в салоне машины, уточнили в ведомстве. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".В понедельник на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону, было ограничено движение транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик сбил двух подростков на питбайке под СудакомВыехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в СочиПодрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП

