В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В результате аварии водитель авто оказался зажат в салоне машины, уточнили в ведомстве. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".В понедельник на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону, было ограничено движение транспорта.
В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне

В Крыму спасли водителя из опрокинувшегося автомобиля

17:31 09.03.2026 (обновлено: 17:42 09.03.2026)
 
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"9 марта поступило сообщение о том, что на автодороге в районе села Баштановка Бахчисарайского района произошло опрокидывание легкового автомобиля Lada Kalina", – сказано в сообщении.
В результате аварии водитель авто оказался зажат в салоне машины, уточнили в ведомстве. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".

"Спасатели при помощи шанцевого инструмента деблокировали водителя и передали его медработникам. Также на месте происшествия был проведен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности", – добавили в ведомстве.

В понедельник на автодороге М-4 "Дон" во время движения в южном направлении загорелся грузовик. ЧП произошло под Ростовом-на-Дону, было ограничено движение транспорта.
