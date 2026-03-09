https://crimea.ria.ru/20260309/v-krasnodare-tushat-pozhar-na-ploschadi-25-tysyachi-kvadratov-1153796992.html
В Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"
В Краснодаре горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T08:02
2026-03-09T08:02
2026-03-09T08:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре горит склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По предварительной информации пострадавших нет, подчеркнули спасатели. К ликвидации пожара привлечено 60 специалистов и 17 единиц техники. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:02 09.03.2026 (обновлено: 08:07 09.03.2026)