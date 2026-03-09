Рейтинг@Mail.ru
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей
В крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T17:55
2026-03-09T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Юлия Предыбайло.Уточняется, что ограничения будут введены от улицы Лобозова до Санаторной, 25 корпус 1. На это время для легковых автомобилей будет организовано двухстороннее движение по улицам Лобозова и Гайнутдинова. Пассажирский транспорт ходить не будет."Работа пассажирского транспорта будет организована по временной схеме движения. Конечная остановка по маршруту 1 "Химпоселок-Больница", 1 А "улица Ивановой-Больница", 6 "Больница-Ж/Д Вокзал", 7 "ул.Набережная-Больница" будет вблизи многоквартирного дома расположенного по улице Санаторная, 25 корпус", – уточнила Юлия Предыбайло.Также жителей и гостей города-курорта просят временно не парковать машины на улице Санаторная, чтобы пассажирский транспорт мог развернуться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКрым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей

В Крыму в городе Саки на два месяца ограничат движение перед районной больницей

17:55 09.03.2026
 
Дорожные работы
Дорожные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городской администрации Юлия Предыбайло.
"В связи с проведением работ по строительству ливневой канализации в период с 8 часов 10 марта по 1 мая будет перекрыт проезд автотранспорта по улице Санаторная", – сказано в сообщении.
© Глава администрации г. СакиВ городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей – схема
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей – схема
© Глава администрации г. Саки
В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей – схема
Уточняется, что ограничения будут введены от улицы Лобозова до Санаторной, 25 корпус 1. На это время для легковых автомобилей будет организовано двухстороннее движение по улицам Лобозова и Гайнутдинова. Пассажирский транспорт ходить не будет.
"Работа пассажирского транспорта будет организована по временной схеме движения. Конечная остановка по маршруту 1 "Химпоселок-Больница", 1 А "улица Ивановой-Больница", 6 "Больница-Ж/Д Вокзал", 7 "ул.Набережная-Больница" будет вблизи многоквартирного дома расположенного по улице Санаторная, 25 корпус", – уточнила Юлия Предыбайло.
Также жителей и гостей города-курорта просят временно не парковать машины на улице Санаторная, чтобы пассажирский транспорт мог развернуться.
