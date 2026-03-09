https://crimea.ria.ru/20260309/v-germanii-meteorit-upal-na-zhilye-doma-1153798290.html
В Германии метеорит упал на жилые дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

"По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца", – цитирует сообщение РИА Новости.

Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.

Как пишут германские СМИ, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
"По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца", – цитирует сообщение РИА Новости.
Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.
Как пишут германские СМИ, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".
