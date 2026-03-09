Рейтинг@Mail.ru
В Германии метеорит упал на жилые дома - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Германии метеорит упал на жилые дома
В Германии метеорит упал на жилые дома - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Германии метеорит упал на жилые дома
В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.Как пишут германские СМИ, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Германии метеорит упал на жилые дома

Метеорит упал на жилые дома в Германии

08:54 09.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
"По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца", – цитирует сообщение РИА Новости.
Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.
Как пишут германские СМИ, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".
