https://crimea.ria.ru/20260309/v-britanskikh-khranilischakh-zapasov-gaza-ostalos-na-dva-dnya-1153798575.html

В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня

В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня - РИА Новости Крым, 09.03.2026

В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня

Запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана. Такие данные РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T09:39

2026-03-09T09:39

2026-03-09T09:39

новости

газ

газоснабжение

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана. Такие данные газете Guardian предоставил национальный оператор газовой сети National Gas.Уровень запасов находится на данном уровне с начала года. В прошлом году запасы были выше и достигали уровня 9 000 гигаватт-часов. По информации представителей оператора National Gas, объемы запасов газа в Великобритании в целом соответствуют норме для этого времени года."Важно помнить, что запасы составляют часть от общего объема поставок газа в Великобританию. Большая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и Норвегии, а также из СПГ, соединительных трубопроводов с континентальной Европой и хранилищ", – заявили в National Gas.Ранее в понедельник стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов за баррель. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеКакой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнениеВо сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана

иран

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, газ, газоснабжение, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, великобритания