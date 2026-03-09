Рейтинг@Mail.ru
В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260309/v-britanskikh-khranilischakh-zapasov-gaza-ostalos-na-dva-dnya-1153798575.html
В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня
В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня
Запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана. Такие данные РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T09:39
2026-03-09T09:39
новости
газ
газоснабжение
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана. Такие данные газете Guardian предоставил национальный оператор газовой сети National Gas.Уровень запасов находится на данном уровне с начала года. В прошлом году запасы были выше и достигали уровня 9 000 гигаватт-часов. По информации представителей оператора National Gas, объемы запасов газа в Великобритании в целом соответствуют норме для этого времени года."Важно помнить, что запасы составляют часть от общего объема поставок газа в Великобританию. Большая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и Норвегии, а также из СПГ, соединительных трубопроводов с континентальной Европой и хранилищ", – заявили в National Gas.Ранее в понедельник стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов за баррель. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеКакой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнениеВо сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
иран
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_15b30d6dd09a680f5878cb16469922d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, газ, газоснабжение, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, великобритания
В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня

На фоне конфликта в Иране запасов газа британских хранилищах осталось на два дня

09:39 09.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана. Такие данные газете Guardian предоставил национальный оператор газовой сети National Gas.
"Запасы находятся на уровне около 7 000 гигаватт-часов. При этом, по данным энергетического регулятора Ofgem, ежедневно в стране потребляется около 2 700 гигаватт-часов газа, что означает, что текущих запасов хватит только на два дня в случае прекращения поставок", – цитирует публикацию РИА Новости.
Уровень запасов находится на данном уровне с начала года. В прошлом году запасы были выше и достигали уровня 9 000 гигаватт-часов. По информации представителей оператора National Gas, объемы запасов газа в Великобритании в целом соответствуют норме для этого времени года.
"Важно помнить, что запасы составляют часть от общего объема поставок газа в Великобританию. Большая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и Норвегии, а также из СПГ, соединительных трубопроводов с континентальной Европой и хранилищ", – заявили в National Gas.
Ранее в понедельник стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов за баррель. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.
Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.
На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.
Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
Во сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана
 
НовостиГазГазоснабжениеИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39В британских хранилищах запасов газа осталось на два дня
08:54В Германии метеорит упал на жилые дома
08:30В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны
08:02В Краснодаре тушат пожар на площади 2,5 тысячи "квадратов"
07:43Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ
07:29Аэропорты Кубани возобновили работу спустя 15 часов
07:10Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года
07:01Совет экспертов подтвердил назначение новым главой Ирана сына Хаменеи
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 марта
23:37Пятая атака ВСУ на регионы России за сутки: сбиты еще 34 дрона
22:10Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - Пушилин
21:55Атаки БПЛА на Крым и обстрел Белгорода: главное за день
21:48Осколки сбитого БПЛА попали по автобусу с пассажирами на Кубани
21:30В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
21:25Избран новый верховный лидер Ирана
21:14Самолет Тюмень - Нячанг подал сингал бедствия и начал снижение у Мьянмы
21:06Четвертая волна налета ВСУ на регионы России отбита
21:05"Голодный год" и сокращение меню: что ожидает рестораны и кафе Крыма
20:57В Крыму вспыхнул лесной пожар
Лента новостейМолния