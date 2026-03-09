Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны

В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны
В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны - РИА Новости Крым, 09.03.2026
В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны
Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, 8 марта 2026 года три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны, расположенной в городе Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью.Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения. В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации водного объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны

Девять детей отравились хлором в бассейне сауны в Башкирии – возбуждено дело

08:30 09.03.2026 (обновлено: 08:37 09.03.2026)
 
Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке
Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 8 марта 2026 года три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны, расположенной в городе Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью.
"Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой", – проинформировали в СК.
Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения. В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации водного объекта.
