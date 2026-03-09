В Башкирии девять детей отравились хлором в бассейне сауны

https://crimea.ria.ru/20260309/v-bashkirii-devyat-detey-otravilis-khlorom-v-basseyne-1153797966.html
Девять детей отравились хлором в бассейне сауны в Башкирии – возбуждено дело
08:30 09.03.2026 (обновлено: 08:37 09.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском городе Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 8 марта 2026 года три семьи с детьми отдыхали в помещении сауны, расположенной в городе Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью.
"Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой", – проинформировали в СК.
Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится осмотр помещений сауны, изымаются пробы воды из бассейна для исследования, допрашиваются очевидцы, персонал и руководство заведения. В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также дана правовая оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при эксплуатации водного объекта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.