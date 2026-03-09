https://crimea.ria.ru/20260309/ukrainets-pytalsya-sbezhat-ot-mobilizatsii-v-rumyniyu-na-deltaplane-1153802453.html

Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане

Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане

Гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали, возбуждено уголовное дело, сообщают румынские... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T14:27

2026-03-09T14:27

2026-03-09T14:27

новости

украина

румыния

граница

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/09/1153803636_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c815679eff6357daab259c1f304d89f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали, возбуждено уголовное дело, сообщают румынские СМИ.Поясняется, что мужчина был доставлен в офис пограничной полиции для дальнейшего расследования. "Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенническое пересечение государственной границы" и "управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов", – отмечается в сообщении.В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 годаУкраину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет

украина

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, румыния, граница, мобилизация на украине