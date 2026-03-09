Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане
Украинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтаплане – нелегала задержали
© RTУкраинец пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане
© RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации на дельтаплане – приземлился на поле в Румынии, но его поймали, возбуждено уголовное дело, сообщают румынские СМИ.
"Гражданин Украины... находится под следствием после того, как перелетел в Румынию на небольшом самолете. Инцидент произошел в воскресенье утром в населенном пункте Фрэтэуций Векь, уезд Сучава", – цитирует сообщение РИА Новости.
Поясняется, что мужчина был доставлен в офис пограничной полиции для дальнейшего расследования. "Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенническое пересечение государственной границы" и "управление воздушным судном лицом, не имеющим необходимых документов", – отмечается в сообщении.
В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране планируется комплексная реформа системы мобилизации.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
В Харькове мужчина ранил ножом двух военкомов при попытке уличной мобилизации. Житель Одессы попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
В ноябре в здании одесского территориального центра комплектования произошел взрыв. Как сообщали украинские СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым: