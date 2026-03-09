https://crimea.ria.ru/20260309/tsena-nefti-marki-brent-prevysila-116-za-barrel-vpervye-za-chetyre-goda-1153796179.html

Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года

Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель впервые за четыре года

Стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов, следует из данных торгов. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T07:10

2026-03-09T07:10

2026-03-09T08:09

нефть

ормузский пролив

новости

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

ближний восток

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_bc4d11677a31f828dfbf46649af9f640.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов, следует из данных торгов. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоила в июне 2022 года.По состоянию на 5:24 по московскому времени показатель находится на уровне 116,58 доллара, что на четверть выше относительно предыдущего закрытия, сообщает РИА Новости.Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для СШАНападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеКакой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение

ормузский пролив

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефть, ормузский пролив, новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток, топливо