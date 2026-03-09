https://crimea.ria.ru/20260309/trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine-otlozheny-po-initsiative-ssha-1153809178.html

Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США

Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США

Встреча России, США и Украины, которую планировали провести на этой неделе, откладывается из-за ситуации с Ираном по инициативе Вашингтона, сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T20:07

2026-03-09T20:07

2026-03-09T20:37

новости

сша

переговоры

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

украина

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_0:66:1754:1053_1920x0_80_0_0_bdae5f68132ae321cf693b36a48bf0b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Встреча России, США и Украины, которую планировали провести на этой неделе, откладывается из-за ситуации с Ираном по инициативе Вашингтона, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.Глава киевского режима поручил переговорщикам прокоммуницировать с американской стороной, чтобы подтвердить готовность Украины содержательно работать для окончания конфликта.Главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Зеленский, заявил ранее президент США Дональд Трамп.5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дух Анкориджа" испаряется – ЛавровУкраина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ

сша

иран

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, переговоры, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, украина, россия, владимир зеленский