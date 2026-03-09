Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США из-за ситуации с Ираном
20:07 09.03.2026 (обновлено: 20:37 09.03.2026)
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Встреча России, США и Украины, которую планировали провести на этой неделе, откладывается из-за ситуации с Ираном по инициативе Вашингтона, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Глава киевского режима поручил переговорщикам прокоммуницировать с американской стороной, чтобы подтвердить готовность Украины содержательно работать для окончания конфликта.
Главным препятствием для урегулирования украинского конфликта является Зеленский, заявил ранее президент США Дональд Трамп.
5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".
2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
