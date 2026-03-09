https://crimea.ria.ru/20260309/tramp-nedovolen-izbraniem-syna-khamenei-verkhovnym-liderom-irana-1153800189.html

Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Избрание верховным лидером Ирана сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что будет следить за развитием событий. Об этом пишет РИА Новости.Также в интервью израильским СМИ американский лидер сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана. "Посмотрим, что будет", – сообщил глава Белого дома, не объясняя деталей заявления.Утром 9 марта стало известно, что Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего из-за ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить ИранИзраиль пообещал ликвидировать преемника ХаменеиВо сколько США обошлась первая неделя войны против Ирана

