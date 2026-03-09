Рейтинг@Mail.ru
Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Избрание верховным лидером Ирана сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что будет... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T11:45
2026-03-09T11:57
дональд трамп
моджтаба хаменеи
новости
иран
обострение между израилем и ираном
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
ближний восток
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Избрание верховным лидером Ирана сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что будет следить за развитием событий. Об этом пишет РИА Новости.Также в интервью израильским СМИ американский лидер сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана. "Посмотрим, что будет", – сообщил глава Белого дома, не объясняя деталей заявления.Утром 9 марта стало известно, что Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего из-за ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Трамп недоволен избранием сына Хаменеи лидером Ирана и будет следить за развитием событий

11:45 09.03.2026 (обновлено: 11:57 09.03.2026)
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Избрание верховным лидером Ирана сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что будет следить за развитием событий. Об этом пишет РИА Новости.
"Я недоволен (избранием Моджтабы Хаменеи в качестве верховного лидера Ирана – ред.)", – сказал Трамп журналисту телеканала Fox News Брайану Килмиду.
Также в интервью израильским СМИ американский лидер сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана. "Посмотрим, что будет", – сообщил глава Белого дома, не объясняя деталей заявления.
Утром 9 марта стало известно, что Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего из-за ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Дональд ТрампМоджтаба ХаменеиНовостиИранОбострение между Израилем и ИраномКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиБлижний Восток
 
