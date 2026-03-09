Рейтинг@Mail.ru
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260309/svoya-zhizn-smartfona-v-politsii-predupredili-o-vredonosnoy-proshivke-1153805900.html
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке - РИА Новости Крым, 09.03.2026
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
Мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T21:31
2026-03-09T21:31
совет эксперта
кибербезопасность
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
интернет
мессенджеры
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111288/67/1112886757_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_dda620fb57faf27c8af34fd2f20aa4f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.Устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счет таких "просмотров" злоумышленники получали доход от рекламы, уточнили в Киберполиции.Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДКакие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111288/67/1112886757_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_40f6f6340e6d63ece6ce0ae6b5d28472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, кибербезопасность, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет, мессенджеры, киберпреступность
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке

Об использовании смартфона без ведома владельца предупредили в МВД России

21:31 09.03.2026
 
© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.

"Исследователи обнаружили масштабную схему, в рамках которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика", – проинформировали правоохранители.

Устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счет таких "просмотров" злоумышленники получали доход от рекламы, уточнили в Киберполиции.
"Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
 
Совет экспертаКибербезопасностьНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ИнтернетМессенджерыКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых
22:30Путин провел телефонный разговор с Трампом
22:07Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное
21:52Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть
21:31"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
21:07В Севастополе перебои со светом – что произошло
20:54В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
20:45В Севастополе закрыли рейд
20:32На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
20:07Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
19:52Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
19:31Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
19:10Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек
18:52Запрет кино о нетрадиционных ценностях защищает будущее РФ – политолог
18:28Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
18:10Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму
17:55В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей
17:31В Крыму перевернулась легковушка: водителя зажало в салоне
17:08До конца марта пройдет восстановление дорог после зимы в столице Крыма
16:54Жители Германии ездят заправлять автомобили в Польшу
Лента новостейМолния