"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
2026-03-09T21:31
2026-03-09T21:31
2026-03-09T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Мошенники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под "безобидные" приложения в смартфонах. Так, злоумышленники имитируют посещения разных сайтов без ведома хозяина устройства. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК (Киберполиция) МВД России.Устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счет таких "просмотров" злоумышленники получали доход от рекламы, уточнили в Киберполиции.Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему обмана россиян: они начали рассылать в домовые и родительские чаты вредоносные файлы под предлогом "кадров с места ДТП".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВДКакие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
