Совет экспертов подтвердил назначение новым главой Ирана сына Хаменеи

2026-03-09T07:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего из-за ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики.Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

