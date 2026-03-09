Рейтинг@Mail.ru
Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное
Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа. Новым верховным лидером Ирана стал сын Хаменеи – избрание вызвало... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T22:07
2026-03-09T22:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа. Новым верховным лидером Ирана стал сын Хаменеи – избрание вызвало недовольство Дональда Трампа. Крупный метеорит разрушился и упал над Европой. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады. Силы российской ПВО уничтожили 754 беспилотника ВСУ за сутки.О главных событиях и темах понедельника – в вечерней подборке РИА Новости Крым.Ситуация на мировых рынках нефти и газаПрезидент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. Глава государства высказал мнение, что добыча нефти, которая завязана на использовании Ормузского пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти, сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт.Назначение новым главой Ирана сына ХаменеиСовет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего из-за ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, стал новым верховным лидером исламской республики."На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран", – сказано в заявлении Совета.Избрание Моджтабы Хаменеи вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. американский лидер сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана.Крупный метеорит разрушился над ЕвропойКрупный метеорит размером до нескольких метров разрушился и упал над Европой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Поступают многочисленные свидетельства о пролете вчера 8 марта около 9 часов вечера по московскому времени крупного болида над территорией западной Европы. Полет сопровождался вспышками и звуковыми эффектами", – сказано в сообщении.Объект двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы.В диапазоне высот от 40 до 20 километров произошло разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Сообщения о падении фрагментов поступили из нескольких регионов Германии.Первое золото России на Паралимпийских играх в ИталииРоссийская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии и принесла в копилку сборной РФ первое золото. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР)."Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в горнолыжном спорте в дисциплине "супер-гигант" среди женщин, выступающих стоя, с результатом 1:15.60", – сказано в сообщении.Ворончихина выступила в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).754 беспилотника сбили над Россией за суткиЗа минувшие сутки российские системы ПВО отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.Утром сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное

Совещание у Путина по ситуации с нефтью и газом и новый лидер Ирана – главное за день

