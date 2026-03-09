https://crimea.ria.ru/20260309/serbiya-zapreschaet-eksport-nefti-i-nefteproduktov-dlya-zaschity-ot-rosta-tsen-1153802209.html

Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста цен

Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста цен - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Сербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста цен

Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от скачка цен вводит Кабмин Сербии до 19 марта с возможностью продления. Об этом сообщило министерство... РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T13:40

2026-03-09T13:40

2026-03-09T13:40

новости

сербия

бензин

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144834988_0:44:1441:854_1920x0_80_0_0_d2b430fc2e9c931f4ae98b12cef26d79.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от скачка цен вводит Кабмин Сербии до 19 марта с возможностью продления. Об этом сообщило министерство горного дела и энергетики республики.В министерстве уточнили, что суть запрета – защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке."Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом", – отметили в публикации.В понедельник также сообщалось, что запасов газа британских хранилищах хватит только на два дня в случае прекращения поставок, объемы топлива снизились на фоне эскалации вокруг Ирана.Кроме того, стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила 116 долларов за баррель. Последний раз один баррель нефти этого сорта столько стоил в июне 2022 года.Как пишет британская Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны на Ближнем Востоке либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.На фоне эскалации конфликта в Иране практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.Иран заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены. Это произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана, начатой якобы с целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииУолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в ИранеСловакия вслед за Венгрией готова блокировать кредит для Украины – Фицо

сербия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сербия, бензин, топливо