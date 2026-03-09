Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки
Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также за минувшие сутки было уничтожено три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в оборонном ведомстве.Утром сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Кроме того, днем в понедельник стало известно, что армия России в результате активных действий освободила населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцевМилосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцовМассированный удар по Украине: что уничтожено
новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, потери всу
Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за сутки

754 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили силы российской ПВО за сутки

12:22 09.03.2026 (обновлено: 12:34 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Также за минувшие сутки было уничтожено три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в оборонном ведомстве.
Утром сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Кроме того, днем в понедельник стало известно, что армия России в результате активных действий освободила населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцев
Милосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
Массированный удар по Украине: что уничтожено
 
