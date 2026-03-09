https://crimea.ria.ru/20260309/putin-sobral-soveschanie-po-situatsii-na-rynkakh-nefti-i-gaza--glavnoe-1153808069.html
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
09.03.2026
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. Главные... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T19:31
2026-03-09T19:31
2026-03-09T20:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. Главные заявления президента.В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти, сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт, напомнил глава государства.И высказал мнение, что добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, она уже начала сокращаться.Полное переключение поставок без использования пролива, по словам президента, нереально, а логистические проблемы бьют по промышленности и по системе международных экономических отношений. Изменение баланса спроса и предложения приведет к новой устойчивой ценовой реальности, предупредил он."В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок", – отметил Путин.Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые и сами являются надежными контрагентами."Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами", – подчеркнул Путин.И напомнил, что Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на энергоресурсы. Так, стоимость нефти выросла на более чем 30% за последние недели, а цены на газ поднимаются еще быстрее. В понедельник цена была свыше 119 долларов за баррель, затем понизилась до 106-107 долларов и колебания продолжаются, сказал президент.Путин подчеркнул, что Россия готова работать и с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности."Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность", – сказал Путин.И напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля – для СПГ.По его мнению, если Россия переориентируется на новые рынки в скором времени, то сможет там закрепиться. Путин призвал также отечественные энергетические компании использовать сложившуюся ситуацию в том числе для снижения долговой нагрузкиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Германии ездят заправлять автомобили в ПольшуСербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста ценВ британских хранилищах запасов газа осталось на два дня
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главные заявления президента
19:31 09.03.2026 (обновлено: 20:00 09.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. Главные заявления президента.
В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти, сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт, напомнил глава государства.
"В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки, из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт", – сказал Путин.
И высказал мнение, что добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, она уже начала сокращаться.
Полное переключение поставок без использования пролива, по словам президента, нереально, а логистические проблемы бьют по промышленности и по системе международных экономических отношений. Изменение баланса спроса и предложения приведет к новой устойчивой ценовой реальности, предупредил он.
"В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок", – отметил Путин.
Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые и сами являются надежными контрагентами.
"Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами", – подчеркнул Путин.
И напомнил, что Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на энергоресурсы. Так, стоимость нефти выросла на более чем 30% за последние недели, а цены на газ поднимаются еще быстрее. В понедельник цена была свыше 119 долларов за баррель, затем понизилась до 106-107 долларов и колебания продолжаются, сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия готова работать и с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности.
"Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность", – сказал Путин.
И напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля – для СПГ.
"В этой связи <...> уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок <...> на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас", – заявил президент РФ.
По его мнению, если Россия переориентируется на новые рынки в скором времени, то сможет там закрепиться. Путин призвал также отечественные энергетические компании использовать сложившуюся ситуацию в том числе для снижения долговой нагрузки
