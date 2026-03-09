Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное

https://crimea.ria.ru/20260309/putin-sobral-soveschanie-po-situatsii-na-rynkakh-nefti-i-gaza--glavnoe-1153808069.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых рынках нефти и газа и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. Главные заявления президента.В 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти, сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт, напомнил глава государства.И высказал мнение, что добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, она уже начала сокращаться.Полное переключение поставок без использования пролива, по словам президента, нереально, а логистические проблемы бьют по промышленности и по системе международных экономических отношений. Изменение баланса спроса и предложения приведет к новой устойчивой ценовой реальности, предупредил он."В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок", – отметил Путин.Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые и сами являются надежными контрагентами."Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами", – подчеркнул Путин.И напомнил, что Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на энергоресурсы. Так, стоимость нефти выросла на более чем 30% за последние недели, а цены на газ поднимаются еще быстрее. В понедельник цена была свыше 119 долларов за баррель, затем понизилась до 106-107 долларов и колебания продолжаются, сказал президент.Путин подчеркнул, что Россия готова работать и с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности."Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность", – сказал Путин.И напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля – для СПГ.По его мнению, если Россия переориентируется на новые рынки в скором времени, то сможет там закрепиться. Путин призвал также отечественные энергетические компании использовать сложившуюся ситуацию в том числе для снижения долговой нагрузкиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Германии ездят заправлять автомобили в ПольшуСербия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от роста ценВ британских хранилищах запасов газа осталось на два дня

