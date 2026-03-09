https://crimea.ria.ru/20260309/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-trampom-1153810844.html
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Материал дополняется
22:30 09.03.2026 (обновлено: 22:40 09.03.2026)