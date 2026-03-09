https://crimea.ria.ru/20260309/prezident-irana-zayavil-o-gotovnosti-k-deeskalatsii-na-blizhnem-vostoke-1153811295.html
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T23:05
2026-03-09T23:05
2026-03-09T23:28
новости
масуд пезешкиан
иран
турция
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147318334_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_960e2940753be6cafbecdb374f2aaf4d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а связанные с ними СМИ обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, также заявил Пезешкиан.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в ИранеНеприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить ИранРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
иран
турция
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147318334_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_956bc1b4451ad75c57fbe1795c1d8f0c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, масуд пезешкиан, иран, турция, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Президент Ирана заявил о готовности Тегерана к деэскалации на Ближнем Востоке
23:05 09.03.2026 (обновлено: 23:28 09.03.2026)