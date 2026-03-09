Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260309/prezident-irana-zayavil-o-gotovnosti-k-deeskalatsii-na-blizhnem-vostoke-1153811295.html
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T23:05
2026-03-09T23:28
новости
масуд пезешкиан
иран
турция
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147318334_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_960e2940753be6cafbecdb374f2aaf4d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а связанные с ними СМИ обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, также заявил Пезешкиан.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в ИранеНеприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить ИранРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
иран
турция
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147318334_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_956bc1b4451ad75c57fbe1795c1d8f0c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, масуд пезешкиан, иран, турция, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке

Президент Ирана заявил о готовности Тегерана к деэскалации на Ближнем Востоке

23:05 09.03.2026 (обновлено: 23:28 09.03.2026)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Исламской Республики Ирана
Флаг Исламской Республики Ирана
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана", – цитирует РИА Новости заявление Пезешкиана, опубликованное его пресс-службой.

Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а связанные с ними СМИ обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.
Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, также заявил Пезешкиан.
"Иран готов к созданию совместной группы по расследованию заявлений (об иранских атаках – ред.) для устранения недопонимания, связанного с утверждениями о ракетных атаках со стороны Ирана на Турцию", – цитирует РИА Новости слова Пезешкиана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
 
НовостиМасуд ПезешкианИранТурцияОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАБлижний Восток
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01От -2 до +16: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 10 марта
23:07Когда восстановят электроснабжение в Севастополе
23:05Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
22:37ВСУ ударили по АЗС в Запорожской области – в автобусе с детьми 4 раненых
22:30Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину и Иран
22:07Совещание у Путина по ситуации с нефтью и новый лидер Ирана: главное
21:52Копировать-вставить: ИИ приведет к отупению способных отупеть
21:31"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивке
21:07В Севастополе перебои со светом – что произошло
20:54В Севастополе подорожала свинина и подешевело подсолнечное масло
20:45В Севастополе закрыли рейд
20:32На участке трассы М-4 "Дон" под Краснодаром на месяц ограничили движение
20:07Трехсторонние переговоры по Украине отложены по инициативе США
19:52Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
19:31Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное
19:10Будка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошек
18:52Запрет кино о нетрадиционных ценностях защищает будущее РФ – политолог
18:28Юрий Гагарин в инфографике РИА Новости Крым
18:10Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму
Лента новостейМолния