Погода в Крыму в понедельник

В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T00:01
2026-03-09T00:01
2026-03-09T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +11…+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем потеплеет до +12 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на ЮБК до +5, днем +8…+13, в горах +2…+7", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +11…+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем потеплеет до +12 градусов.
