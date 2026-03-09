https://crimea.ria.ru/20260309/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1153781727.html

Погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.03.2026

Погода в Крыму в понедельник

В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.03.2026

2026-03-09T00:01

2026-03-09T00:01

2026-03-09T00:01

погода в крыму

погода

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153520640_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_b3d5b40e24efdd2ea4d402dc1b5996ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +11…+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем потеплеет до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, погода, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия