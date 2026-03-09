Погода в Крыму в понедельник

Рейтинг@Mail.ru
В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +11…+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем потеплеет до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 09.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 9 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +11 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на ЮБК до +5, днем +8…+13, в горах +2…+7", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +11…+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем потеплеет до +12 градусов.
