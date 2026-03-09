https://crimea.ria.ru/20260309/obyazatelnyy-ekzamen-po-istorii-v-shkolakh-kak-prinyali-novshestvo-v-krymu-1153708626.html

Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Апробацию внедрения устного экзамена по истории в школах должно сопровождть широкое обсуждение этого процесса в профессиональном сообществе, после чего введение нового испытания пойдет на пользу и детям, и взрослым. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев.По словам Костылева, без современной адекватной модели образования в России, которая строится по поручению президента РФ, не может быть современного государства, поэтому все шаги к намеченной цели важны.Один из важнейших – разработка единых учебников по всем предметам, и не случайно первый такой выпущен именно по истории, зная которую, можно предсказать будущее, отметил Костылев."Мы сделали прорывной шаг к единой модели образования, и у нас появились учебники по истории по всей вертикали. Они уже поступили в школы Симферополя и во все школы Республики Крым, чуть больше 500 школ", – сказал Костылев.По его мнению, "история важна для формирования патриотически настроенного, грамотного и образованного человека", каких должно быть в России все больше.Несмотря на то, что такие имена, как Иван Грозный, Дмитрий Донской, Александр Невский знает подавляющее большинство россиян, связанные с ними знаковые события в истории России мало кто вспомнит, а так быть не должно, подчеркнул он."Имена на слуху, но копни чуть глубже, уточни, какие реформы были проведены, что конкретно сделано? Тот же Петр Первый – неоднозначная фигура в сознании многих наших граждан. Определенные моменты спорны, но мы должны все уметь сказать", – добавил Костылев.В этой связи он уверен – то, что дети будут проходить определенную фильтрацию на знание истории своей страны, принесет только пользу."Тем паче, что это, как я вижу, не совсем экзамен, а сродни итоговому собеседованию. То есть это общение с ребенком, так как регулятором предполагается устная форма в попытке выяснить, какие сформировались компетенции и есть ли вообще понимание исторического процесса в России или нет", – сказал Костылев.Член Общественной палаты Крыма отметил, что на эту тему недавно пообщался с историками в школах, и выяснил, что некоторые из них позитивно воспринимают это новшество, хотя сама идея введения устного экзамена по истории в России и не нова.При этом за учителями оставляется право "определенным образом добавлять в образовательную программу то, что он считается целесообразным" для достижения нужного уровня подготовки детей по предмету, резюмировал спикер.Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

