Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани

Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани

2026-03-09T14:43

2026-03-09T14:43

2026-03-09T14:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет, работают спецслужбы. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Кроме того, в поселке городского типа Ахтырский Абинского района рядом с детским садом обнаружили фрагменты беспилотника. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.Утром сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 16 – над Краснодарским краем.Днем в Минобороны РФ сообщили, что всего за минувшие сутки российские системы ПВО отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - ПушилинУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтапланеНад Европой разрушился и упал крупный метеорит

