https://crimea.ria.ru/20260309/oblomki-bespilotnikov-upali-vozle-detskogo-sada-i-doma-kultury-na-kubani-1153803840.html
Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани
Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани
В Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет, работают... РИА Новости Крым, 09.03.2026
2026-03-09T14:43
2026-03-09T14:43
2026-03-09T14:45
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на территории дома культуры и детского садика упали обломки украинских беспилотников – повреждены окна, пострадавших нет, работают спецслужбы. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Кроме того, в поселке городского типа Ахтырский Абинского района рядом с детским садом обнаружили фрагменты беспилотника. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.Утром сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 16 – над Краснодарским краем.Днем в Минобороны РФ сообщили, что всего за минувшие сутки российские системы ПВО отразили атаку 754 украинских беспилотников, которые были запущены по нескольким регионам страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать человек ранены в результате атак ВСУ по ДНР за сутки - ПушилинУкраинец пытался сбежать от мобилизации в Румынию на дельтапланеНад Европой разрушился и упал крупный метеорит
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Обломки беспилотников упали возле детского сада и дома культуры на Кубани
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории детского сада и дома культуры
14:43 09.03.2026 (обновлено: 14:45 09.03.2026)