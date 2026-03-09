Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России жжет технику НАТО и громит врага - РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные рубежи и позиции, освободила еще один населенный пункт в зоне спецоперации и ликвидировала 1325 боевиков киевского режима за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортеры М113 и "Stryker", три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств.Группировки войск "Днепр" улучшила тактическое положение. В Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Вооруженных сил РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО перехватила и уничтожила 754 беспилотника ВСУ за суткиПутин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцевМилосердие на фронте: как женщины-медики спасают раненых бойцов
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные рубежи и позиции, освободила еще один населенный пункт в зоне спецоперации и ликвидировала 1325 боевиков киевского режима за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортеры М113 и "Stryker", три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств.
Группировки войск "Днепр" улучшила тактическое положение. В Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Вооруженных сил РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
