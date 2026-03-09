Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260309/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-perekhvatili-i-unichtozhili-53-drona-vsu-1153796825.html

2026-03-09T07:43

2026-03-09T07:43

2026-03-09T07:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.47 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Черным морем, два – над Азовским, 54 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над Брянской областью, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской, пять – над Белгородской, четыре – над Смоленской, по три – над Воронежской областью и Республикой Адыгея, два – над Ростовской областью и еще по одному украинскому БПЛА ликвидировали над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

