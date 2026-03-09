Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ
Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 09.03.2026
Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ
Средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и... РИА Новости Крым, 09.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.47 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Черным морем, два – над Азовским, 54 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над Брянской областью, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской, пять – над Белгородской, четыре – над Смоленской, по три – над Воронежской областью и Республикой Адыгея, два – над Ростовской областью и еще по одному украинскому БПЛА ликвидировали над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
07:43 09.03.2026 (обновлено: 07:59 09.03.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 марта до 7:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
47 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Черным морем, два – над Азовским, 54 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над Брянской областью, 16 – над Краснодарским краем, 11 – над Калужской областью, восемь – над Новгородской, пять – над Белгородской, четыре – над Смоленской, по три – над Воронежской областью и Республикой Адыгея, два – над Ростовской областью и еще по одному украинскому БПЛА ликвидировали над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
